Нелегалы атаковали литовских пограничников на границе с Беларусью 4 5.05.2025, 16:56

3,714

Сотрудники пограничной службы применили слезоточивый газ.

В ночь на субботу в Лаздияйском районе на участке государственной границы между Литвой и Беларусь произошёл конфликт между пограничниками и группой нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Литвы. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ) страны.

Согласно данным ведомства, инцидент случился вблизи участка, оборудованного заграждением с колючей проволокой. Мигранты, прибывшие с белорусской стороны, попытались преодолеть границу в темное время суток, используя лестницу. Однако их действия были своевременно зафиксированы благодаря системам наблюдения, установленным на данном участке пограничной заставы в Капчяместисе.

Прибывшие на место сотрудники пограничной службы предприняли меры для предотвращения незаконного перехода. Однако мигранты начали проявлять агрессию — в литовских пограничников полетели камни и палки. В ответ пограничники применили слезоточивый газ для обеспечения безопасности.

В результате нападавшие отступили на территорию Беларуси. Никто из литовских пограничников не пострадал. По информации СОГГ, аналогичный инцидент произошёл позже в тот же день на другом участке той же погранзаставы, где мигранты также забрасывали сотрудников камнями.

Отмечается, что подобные случаи проявления агрессии со стороны нелегальных мигрантов чаще всего происходят на участках границы, где наблюдается активная нелегальная миграция — в частности, на белорусско-польском направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com