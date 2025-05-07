закрыть
7 мая 2025, среда, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили два вида популярных оливок из Испании

2
  • 7.05.2025, 11:59
  • 2,120
В Беларуси запретили два вида популярных оливок из Испании

В них нашли недопустимую пищевую добавку.

Два вида популярных оливок из Испании попали под запрет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

Согласно информации, под запрет попали консервированные оливки, фаршированные тунцом от бренда Zafer. Их производителем является Испания. При проверке специалисты обнаружили незаявленную изготовителем пищевую добавку. Речь идет про консервант диоксид серы (Е220). Она является недопустимой при производстве оливок.

Кроме того, под запретом оказались консервированные зеленые оливки без косточек от торговой марки Talavera. В них также был обнаружен консервант диоксид серы. Указанные виды оливок запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 7 мая.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев