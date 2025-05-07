В Беларуси запретили два вида популярных оливок из Испании

В Беларуси запретили два вида популярных оливок из Испании2
- 7.05.2025, 11:59
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В них нашли недопустимую пищевую добавку.
Два вида популярных оливок из Испании попали под запрет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Согласно информации, под запрет попали консервированные оливки, фаршированные тунцом от бренда Zafer. Их производителем является Испания. При проверке специалисты обнаружили незаявленную изготовителем пищевую добавку. Речь идет про консервант диоксид серы (Е220). Она является недопустимой при производстве оливок.
Кроме того, под запретом оказались консервированные зеленые оливки без косточек от торговой марки Talavera. В них также был обнаружен консервант диоксид серы. Указанные виды оливок запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 7 мая.