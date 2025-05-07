США потеряли уже второй истребитель в Красном море 1 7.05.2025, 13:15

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Фото: US Navy

Самолет приземлялся на авианосец.

Военно-морские силы США потеряли истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море — уже второй чуть больше чем за неделю.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пять человек, знакомых с этим делом.

США потеряли второй F/A-18 в Красном море

По словам двух собеседников, предварительно известно, что произошел какой-то сбой во время посадки самолета на авианосец. Он упал в море, и его еще не нашли.

Однако пилот и офицер по системам вооружения успели катапультироваться. Их подобрал спасательный вертолет. Оба живы, но получили незначительные травмы.

Расследование обстоятельств падения самолета продолжается.

Собеседники издания также сообщили, что 6 мая поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов якобы сделала выстрел в сторону авианосца, несмотря на то, что президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня. Пока непонятно, связаны ли эти два инцидента.

Потеря истребителя произошла после того, как 29 апреля другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца. Тогда USS Harry S. Truman совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, что и привело к падению истребителя за борт.

Стоимость одного F/A-18 Super Hornet — более $60 млн.

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