США потеряли уже второй истребитель в Красном море

США потеряли уже второй истребитель в Красном море1
- 7.05.2025, 13:15
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Самолет приземлялся на авианосец.
Военно-морские силы США потеряли истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море — уже второй чуть больше чем за неделю.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пять человек, знакомых с этим делом.
США потеряли второй F/A-18 в Красном море
По словам двух собеседников, предварительно известно, что произошел какой-то сбой во время посадки самолета на авианосец. Он упал в море, и его еще не нашли.
Однако пилот и офицер по системам вооружения успели катапультироваться. Их подобрал спасательный вертолет. Оба живы, но получили незначительные травмы.
Расследование обстоятельств падения самолета продолжается.
Собеседники издания также сообщили, что 6 мая поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов якобы сделала выстрел в сторону авианосца, несмотря на то, что президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня. Пока непонятно, связаны ли эти два инцидента.
Потеря истребителя произошла после того, как 29 апреля другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца. Тогда USS Harry S. Truman совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, что и привело к падению истребителя за борт.
Стоимость одного F/A-18 Super Hornet — более $60 млн.