Toyota Corolla получила оригинальную спортивную версию 7.05.2025, 13:23

Новая модель выдержана в стилистике 80-х годов.

Линейку Toyota Corolla 2025 пополнил новый лимитированный вариант FX Edition. Спортивная версия выдержана в стилистике 80-х годов.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

Автомобиль является своеобразным трибютом хэтчбека Toyota Corolla FX 1987 года. Изготовят всего 1600 таких Corolla, которые можно заказать в оранжевом, белом или синем цвете.

Как и знаменитый предок, новая Toyota Corolla FX Edition доступна исключительно в кузове хэтчбек. Авто получило 18-дюймовые литые диски белого цвета и увеличенный спойлер, также обращает на себя внимание черный глянцевый декор на кузове.

В отделке салона появилась замша с контрастными оранжевыми швами. Кроме того, Toyota Corolla FX Edition получила спортивные кресла, а комплектация хэтчбека включает цифровой щиток приборов, климат-контроль, камеру, беспроводную зарядку смартфонов и набор систем безопасности.

Хэтчбек Toyota Corolla FX Edition доступен только с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 173 л. с. и вариатором. Средний расход топлива составляет 7,1 л/100 км. Автомобилю перенастроили подвеску и рулевое управление, а также несколько уменьшили клиренс.

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