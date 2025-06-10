На вооружение ВСУ поставили бронеавтомобили класса MRAP 10.06.2025, 13:11

Техника имеет серьезный уровень защиты.

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ новые тактические бронеавтомобили Варта-2 и UAT.GYURZA-02 украинского производства. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Валерий Чуркин.

«Новые бронеавтомобили должны соответствовать жестким критериям эффективности, надежности и прежде всего иметь высокий уровень защиты экипажа и десанта. Важно, чтобы в новое вооружение и технику, которые предлагаются для войска, закладывался значительный технологический потенциал, в частности по огневой мощи, защищенности, функциональности», – отметил Чуркин.

Варта-2 – современный специализированный бронеавтомобиль класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

Машина производится в трех версиях: базовая модель, с бронированной турелью для пулемета 12.7 мм, а также с дистанционно управляемым боевым модулем (для оружия калибра 12.7 мм, 14.5 мм или 30 мм).

Бронемашина имеет серьезный уровень защиты. Баллистическая стойкость соответствует стандарту ПЗСА-6 – защита от пуль калибра 7.62×54 мм и бронебойно-зажигательных патронов типа Б32 с дистанции 10 м. Противоминная защита выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Салон оснащен противоминными сиденьями, подвесным полом и другими элементами безопасности.

Под капотом – 6.7-литровый турбодизель. Машина имеет автоматическую коробку передач, современную тормозную систему, системы навигации, пожаротушения, маскировки, а также фильтрации воздуха – для защиты от химической и биологической угрозы.

Еще одна новинка – специальный бронеавтомобиль UAT.GYURZA-02 – это модернизированная версия уже известной GYURZA-01, которая уже используется нашими воинами.

В новой модели улучшен уровень бронезащиты, динамические и внедорожные характеристики.

Автомобиль также оборудован 6.7-литровым турбодизелем, автоматической трансмиссией, двухконтурной тормозной системой и др.

Десантный отсек автомобиля имеет высокий уровень защиты от выстрелов бронебойно-зажигательных пуль 7.62х39 или 7.62х54 мм. V-образное днище обеспечивает устойчивость к подрыву на мине с эквивалентом до 8 кг тротила. На машину возможно установить любой пулемет калибром до 14.5 мм.

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