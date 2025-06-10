«Украина использует окно возможностей» 10.06.2025, 13:46

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Эксперт оценил атаки по российской авиации.

Увеличение количества атак Украины по российской авиации может быть связано с действиями РФ, которые нацелены на защиту аэродромов. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

«Наши военные используют это окно возможностей, которое появилось сейчас для ударов по аэродромам. Ведь россияне очень активно запустили программу восстановления железобетонных ангаров на всех аэродромах. Она у них идет уже пару лет», - сказал Жирохов.

Эксперт отметил, что до операции СБУ «Паутина» Россия довольно медленно строила эти ангары. Однако теперь этот процесс пошел значительно быстрее.

«На всех аэродромах, особенно прифронтовых, которые находятся в зоне поражения наших дронов, - а это буквально все, кроме Якутии и Дальнего востока - сейчас очень быстро строятся эти железобетонные ангары, которые, к сожалению, делают невозможными эти удары, которые есть сейчас. Будет что-то новое. Но то оружие, которое есть сейчас, оно может очень быстро стать неэффективным. Это война щита и меча, которая продолжается уже тысячи лет», - добавил Жирохов.

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