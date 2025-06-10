«Многие автобусы ждут с «беседы» пассажиров» 10.06.2025, 15:46

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Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

На границах Беларуси со странами Евросоюза продолжаются проверки, допросы и задержания.

Журналисты BGmedia изучили, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

Подробности о «беседах» на границе Беларуси рассказали в приграничных чатах 8 июня:

«Таможня белорусов сегодня — лайтовый вариант. При входе ручным сканером и собака обнюхивает. После паспортного контроля проход через рамку, вещи на рентген. Все очень быстро. Украинцев, иностранцев и тех, кто в 2020 году был замечен (так водитель объявил), — на беседу».

«Прошли таможню РБ [8 июня]. Стоим, ждем людей. 7 автобусов. Многие автобусы ждут с беседы пассажиров, поэтому много автобусов. Еще два автобуса проходят таможню. Таможня работает спокойно, без фанатизма, все быстро прошли. Видимо, видят наплыв, не усложняют. Из необычного: паспортный контроль проходили на шлагбауме таможни РБ, на улице будка которая. Просто вышли из автобуса и подходили туда. Внутри здания сразу на рентген вещей».

Обычно в приграничных чатах о допросах на границе Беларуси пишут без подробностей. Но они проходят и на выезде из страны, не только на въезде:

«РП — РБ, 3 июня. В 12.20 заехали в РБ. В 13.10 прошли паспортный, ждем пассажиров. В 15.20 выехали, одного человека не впустили в РБ. Вещи в РБ внимательно осматривали вручную, автобус был на рентгене, несколько человек на допросах».

«РП — РБ [3 июня]. В 22.40 прибыли девятыми до шлагбаума. В 00.47 паспортный контроль [у поляков]. В 04.30 прошли паспортный контроль [у беларусов]. 05.05 — ждем людей до сих пор. Пошел третий час, а нас не выпускают. В 07.15 выезжаем в Брест».

«РП — РБ [4 июня]. Граница РБ в 12.40, очередь 4 автобуса. Прошли паспортный в 13.55. Прошли таможенный в 14.20, ждем с бесед. Выехали с границы в 15.20».

«Выезд из Минска в 04.00 5 июня. В 08.24 выехали от белорусов (забирали на беседу и полный досмотр кого-то). В 08.30 заехали к литовцам. В 09.40 выехали с границы».

«Минск — Вильнюс, 5 июня. В 11.45 заехали на пункт РБ. Перед нами ни одного автобуса. Долго ждали двоих пассажиров, в итоге их сняли с рейса (причина неизвестна). В 13.00 подъехали к шлагбауму ЛТ. Больше часа простояли перед шлагбаумом. В 14.50 выехали с КПП ЛТ».

«Минск — Вильнюс, 5 июня. В 06.40 начали проходить паспортный РБ. В 07.10 закончили паспортный РБ, два человека были на беседе, очень долго ждали одного. В 08.25 заехали к литовцам».

«РП — РБ, 6 июня. В 16.30 заехали под шлагбаум. В 17.40 прошли поляков. В 18.35 заехали к белорусам. В 19.30 выпустили из автобуса. В 20.11 ждем с беседы. В 20.30 выехали (время польское)».

«РБ — ЛТ, 8 июня. В 16.50 подъехали к границе. В 17.50 паспортный контроль РБ. В 19.10 прошли паспортный контроль. На беседу приглашали человека. В 22.00 Литва, пошли на паспортный и скан вещей. В 23.00 покинули таможню».

«Автобус на 00.15 из Минска в Вильнюс, 8 июня. В 03.22 прошли белорусский паспортный контроль. 3 человека высадили, не прошли белорусский паспортный контроль. В 07.19 прошли литовскую таможню».

«РП — РБ, 9 июня. В 06.50 зашли на паспортный контроль. Без вещей, 37 человек в автобусе. В 07.07 прошли поляков. В 10.30 заехали к белорусам. В 11.55 прошли контроль у белорусов. Вещи на сканер, выборочно ручной досмотр. Ждем людей с бесед. В 12.25 выезжаем с границы в Брест».

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