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Сенатор Грэм поддержал предложение ЕС по 18-му пакету санкций против России

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  • 11.06.2025, 14:32
Сенатор Грэм поддержал предложение ЕС по 18-му пакету санкций против России

Меры способны ударить по «кошельку» Путина.

Предложение Европейской комиссии по 18-му пакету санкций, которые будут включать ограничения против китайских компаний и снижение предела цены на российскую нефть способны ударить по «кошельку» диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт сенатора Линдси Грэма.

«Я очень рад, что наши европейские партнеры - через Европейскую комиссию - вводят новый раунд санкций против России за ее варварское вторжение в Украину», - заявил Грэм.

Он добавил, что новый раунд отличается от предыдущих тем, что новые санкции будут направлены против компаний Китая. Если бы Китай и Индия не покупали 70% российской нефти - военная машина Путина остановилась бы.

По словам Грэма, также важны санкции против «Северного потока-1» и «Северного потока-2». В том же числе по «кошельку» способно ударить снижение верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов.

«Хорошей работы нашим европейским союзникам», - заявил сенатор.

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