CNN: Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану «операцию обмана»
- 13.06.2025, 10:03
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План имел лишь нескольких «тайных партнеров».
За несколько дней до авиаударов Израиль провел так называемую «операцию обмана», чтобы заставить Иран поверить в то, что атаки не будет.
Об этом сообщает CNN.
По словам неназванного израильского чиновника, операция включала в себя «обман» СМИ и политических комментаторов, что позволило в конце концов «удивить» Иран.
Чиновник добавил, что план имел лишь «нескольких тайных партнеров». В то же время офис главы израильского правительства распространял объявления и брифинги, направленные на влияние на дискуссию в Иране и Израиле.
В ночь на 13 июня Тель-Авив начал операцию «Львиный народ» против Тегерана, во время которой ЦАХАЛ нанес авиаудары по территории Ирана. Во время атаки под удары попали иранские ядерные и военные объекты.