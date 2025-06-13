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CNN: Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану «операцию обмана»

  • 13.06.2025, 10:03
  • 5,446
CNN: Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану «операцию обмана»

План имел лишь нескольких «тайных партнеров».

За несколько дней до авиаударов Израиль провел так называемую «операцию обмана», чтобы заставить Иран поверить в то, что атаки не будет.

Об этом сообщает CNN.

По словам неназванного израильского чиновника, операция включала в себя «обман» СМИ и политических комментаторов, что позволило в конце концов «удивить» Иран.

Чиновник добавил, что план имел лишь «нескольких тайных партнеров». В то же время офис главы израильского правительства распространял объявления и брифинги, направленные на влияние на дискуссию в Иране и Израиле.

В ночь на 13 июня Тель-Авив начал операцию «Львиный народ» против Тегерана, во время которой ЦАХАЛ нанес авиаудары по территории Ирана. Во время атаки под удары попали иранские ядерные и военные объекты.

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