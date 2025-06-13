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Чем били по Ирану в ходе операции «Нация львов»?

  • 13.06.2025, 11:54
  • 4,376
Чем били по Ирану в ходе операции «Нация львов»?

ЦАХАЛ показал кадры вылетов авиации.

Вооруженные силы Израиля опубликовали кадры подготовки тактической авиации к нанесению ударов по военным объектам Ирана. Судя по кадрам в воздушной атаке участвовали истребители F-35I, F-16I и F-15I Военно-воздушных сил Израиля, пишет «Фокус».

На официальной странице ЦАХАЛ в сети Х появился видеоматериал о подготовке к вылету истребителей в рамках операции «Нация львов», которая началась ночью, 13 июня.

Кроме «Адиров» для ударов по иранской территории были задействованы истребители F-16I и F-15I ВВС Израиля.

F-35I и его вооружение

Для нанесения ударов израильские ВВС подняли в воздух современные истребители F-35I «Адир», созданные в рамках программы Joint Strike Fighter (JSF), которые могут нести различное ракетное вооружение, в частности, ракеты Stunner, Spice-1000, Python-5 и Derby, а также бомбы MPR-500

Stunner — это современная израильско-американская зенитная управляемая ракета-перехватчик, разработанная в рамках проекта David’s Sling для перехвата аэродинамических целей и тактических баллистических ракет. Ракета отличается высокой маневренностью и оснащена двойной системой наведения — радиолокационной и инфракрасной, что повышает устойчивость к помехам.

Spice-1000 — это управляемый авиационный боеприпас, созданный на базе 1000-фунтовой авиационной бомбы типа Mk.83. Разработанный израильской компанией Rafael, он представляет собой планирующую бомбу с модульной системой наведения. Боеприпас сочетает инерциальную навигацию, GPS и электроптическую/ИК-наводку с возможностью автономного распознавания цели по заранее загруженному изображению.

Python-5 — это ракета ближнего воздушного боя пятого поколения, отличающаяся сверхвысокой маневренностью и способностью поражать цели в любых направлениях. Разработанная компанией Rafael, ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения с широким углом обзора и технологией «захвата цели после пуска» (LOAL), что позволяет атаковать противника даже вне зоны прямой видимости.

Derby — это ракета класса «воздух-воздух» средней дальности с активным радиолокационным самонаведением. Дальность поражения составляет до 50 км, в усовершенствованной версии Derby-ER — до 100 км.

MPR-500 — это многоцелевая проникающая авиабомба калибром 500 фунтов, разработанная израильской компанией IMI Systems. Она предназначена для поражения укрепленных целей, включая бетонные укрытия, бункеры и командные пункты. Бомба пробивает до одного метра железобетона без разрушения конструкции.

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