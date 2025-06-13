Министр обороны Израиля: Иран перешел «красные линии»
- 13.06.2025, 22:27
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Исраэль Кац заявил, что «режим аятолл заплатит высокую цену».
Иран перешел «красные линии», сообщил вечером 13 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац, пишет сайт «Детали».
«Иран пересёк красные линии, когда осмелился выпустить ракеты по гражданским населённым пунктам в Израиле. Мы продолжим защищать граждан Израиля и обеспечим то, чтобы режим аятолл заплатил очень высокую цену за свои преступные действия».
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит консультации с силовыми ведомствами прямо сейчас.
Иран выпустил на данный момент более 200 баллистических ракет. В Тель-Авиве зафиксировано попадание в многоэтажное здание смешанного назначения: нижние этажи — деловой центр, верхние — жилые.
По первым сообщениям, ранены 17 человек. один в состоянии средней тяжести, 16 с легкими ранениями.