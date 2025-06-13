закрыть
13 июня 2025, пятница, 22:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Израиля: Иран перешел «красные линии»

  • 13.06.2025, 22:27
  • 2,352
Министр обороны Израиля: Иран перешел «красные линии»

Исраэль Кац заявил, что «режим аятолл заплатит высокую цену».

Иран перешел «красные линии», сообщил вечером 13 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац, пишет сайт «Детали».

«Иран пересёк красные линии, когда осмелился выпустить ракеты по гражданским населённым пунктам в Израиле. Мы продолжим защищать граждан Израиля и обеспечим то, чтобы режим аятолл заплатил очень высокую цену за свои преступные действия».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит консультации с силовыми ведомствами прямо сейчас.

Иран выпустил на данный момент более 200 баллистических ракет. В Тель-Авиве зафиксировано попадание в многоэтажное здание смешанного назначения: нижние этажи — деловой центр, верхние — жилые.

По первым сообщениям, ранены 17 человек. один в состоянии средней тяжести, 16 с легкими ранениями.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина