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Пилоты украинского «Феникса» уничтожили семь засад россиян в Донецкой области

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  • 14.06.2025, 10:01
  • 2,470
Пилоты украинского «Феникса» уничтожили семь засад россиян в Донецкой области
иллюстративное фото

Видеофакт.

Пилоты украинского пограничного подразделения «Феникс» уничтожают FPV-засады врага на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг применяет новую тактику - устраивают FPV-засады на гражданские авто, когда вражеский дрон «паркуется» на обочине дороги и ждет приближения цели, затем - взлетает и атакует. Пограничники заметили такие маневры противника и взялись эти засады уничтожать.

Пилотами «Феникса» в Донецкой области уничтожено 7 FPV-засад, автомобиль, пункт управления БпЛА, полевой склад с БК, а также ликвидированы с десяток оккупантов.

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