Пилоты украинского «Феникса» уничтожили семь засад россиян в Донецкой области

Пилоты украинского «Феникса» уничтожили семь засад россиян в Донецкой области3
- 14.06.2025, 10:01
- 2,470
Видеофакт.
Пилоты украинского пограничного подразделения «Феникс» уничтожают FPV-засады врага на Донетчине.
Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Враг применяет новую тактику - устраивают FPV-засады на гражданские авто, когда вражеский дрон «паркуется» на обочине дороги и ждет приближения цели, затем - взлетает и атакует. Пограничники заметили такие маневры противника и взялись эти засады уничтожать.
Пилотами «Феникса» в Донецкой области уничтожено 7 FPV-засад, автомобиль, пункт управления БпЛА, полевой склад с БК, а также ликвидированы с десяток оккупантов.