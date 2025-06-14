Пилоты украинского «Феникса» уничтожили семь засад россиян в Донецкой области 3 14.06.2025, 10:01

2,470

иллюстративное фото

Видеофакт.

Пилоты украинского пограничного подразделения «Феникс» уничтожают FPV-засады врага на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг применяет новую тактику - устраивают FPV-засады на гражданские авто, когда вражеский дрон «паркуется» на обочине дороги и ждет приближения цели, затем - взлетает и атакует. Пограничники заметили такие маневры противника и взялись эти засады уничтожать.

Пилотами «Феникса» в Донецкой области уничтожено 7 FPV-засад, автомобиль, пункт управления БпЛА, полевой склад с БК, а также ликвидированы с десяток оккупантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com