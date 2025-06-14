Ледяной остров в центре геополитических амбиций 14.06.2025, 10:29

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Гренландию ждет бурное будущее.

Гренландия — крупнейший остров в мире, покрытый льдом на 80%, с населением около 60 тысяч человек, большинство из которых — инуиты. Однако несмотря на малонаселенность и суровый климат, Гренландия снова оказалась в центре международного внимания, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Интерес к острову усилился после заявления президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию, ссылаясь на ее стратегическое значение и богатые залежи полезных ископаемых. В условиях изменения климата Гренландия становится все более доступной — таяние льдов открывает морские пути и ресурсы Арктики.

Исторически Гренландия пережила множество притязаний. Викинги под предводительством Эрика Рыжего прибыли туда в 982 году, назвав ее «Зеленой землей», чтобы привлечь поселенцев. Позднее, в XVII–XVIII веках, остров оказался под контролем Дании и Норвегии. В 1721 году датский миссионер Ганс Эгеде начал христианизацию инуитов. После Второй мировой войны США разместили там военные базы, используя остров как стратегическую точку в борьбе с нацизмом и затем в холодной войне.

В 1979 году Гренландия получила автономию, а в 2009 — право на самоопределение и контроль над природными ресурсами. Однако в 2024 году на выборах победили партии, поддерживающие тесные связи с Данией, что замедлило движение к полной независимости.

Главная причина интереса США к острову — крупнейшие вне Китая запасы редкоземельных элементов, никеля и кобальта. Кроме того, Арктика становится ареной глобального соперничества: Китай инвестировал более $90 млрд в ее освоение. Даже без смены владельца, Гренландию ждет бурное будущее, возможно, вопреки воле ее народа.

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