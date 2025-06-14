Один из самых популярных iPhone в мире признан «винтажным»3
- 14.06.2025, 16:11
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Что это значит?
Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств и добавила в него iPhone XS. C момента окончания продаж телефона прошло больше пяти лет.
Магазины Apple Store и авторизованные сервисные центры Apple могут по-прежнему предлагать ремонт «винтажных» устройств, но только при наличии запасных частей, пишет портал MacRumors.
Apple выпустила iPhone XS в сентябре 2018 года, а год спустя он был снят с продажи. Тем не менее, устройство оставался некоторое время в продаже у крупных ретейлеров, поэтому базовый XS только сейчас достиг пятилетней отметки для винтажного статуса. iPhone XS Max признали винтажным еще в ноябре 2024-го.
Еще через два года iPhone XS будет классифицирован как полностью устаревший, и с этого момента они не подлежат никакому обслуживанию.
Разумеется, за прошедшее с тех пор время iPhone XS устарел по многих характеристикам, но все еще остается популярным среди пользователей. У аппарата в арсенале мощный чип A12 Bionic, компактный OLED-дисплей и надежная двойная камера на 12+12 Мп. А еще он до сих пор получает свежие версии iOS, несмотря на выход 7 лет назад.