Один из самых популярных iPhone в мире признан «винтажным» 3 14.06.2025, 16:11

1,624

Что это значит?

Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств и добавила в него iPhone XS. C момента окончания продаж телефона прошло больше пяти лет.

Магазины Apple Store и авторизованные сервисные центры Apple могут по-прежнему предлагать ремонт «винтажных» устройств, но только при наличии запасных частей, пишет портал MacRumors.

Apple выпустила iPhone XS в сентябре 2018 года, а год спустя он был снят с продажи. Тем не менее, устройство оставался некоторое время в продаже у крупных ретейлеров, поэтому базовый XS только сейчас достиг пятилетней отметки для винтажного статуса. iPhone XS Max признали винтажным еще в ноябре 2024-го.

Еще через два года iPhone XS будет классифицирован как полностью устаревший, и с этого момента они не подлежат никакому обслуживанию.

Разумеется, за прошедшее с тех пор время iPhone XS устарел по многих характеристикам, но все еще остается популярным среди пользователей. У аппарата в арсенале мощный чип A12 Bionic, компактный OLED-дисплей и надежная двойная камера на 12+12 Мп. А еще он до сих пор получает свежие версии iOS, несмотря на выход 7 лет назад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com