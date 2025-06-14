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Зеленский: Путин в конце концов обманет Трампа и это увидит весь мир

  • 14.06.2025, 18:36
Зеленский: Путин в конце концов обманет Трампа и это увидит весь мир
Владимир Зеленский

Переговоры между американским президентом и российским диктатором вызывают много вопросов.

Переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным вызывают много вопросов. Однако Кремль до сих пор не намерен завершать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

- Я считаю, что очень теплая беседа между этими командами (Трампа и Путина, - ред.). И я не считаю, что я могу сказать президенту Трампу, как вести диалог. Он президент, которого избрала США. Он может делать то, что хочет. Но моя позиция всегда была, это двусторонние их отношения, но я считаю, что Путин не хочет закончить войну. И в конце концов он обманет Трампа. Вы увидите это. Все, весь мир это увидит, - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что российский диктатор готов к каким-то шагам деэскалации только, если будет под сильным давлением.

- По-другому, никак. И поэтому я не знаю, о чем они говорят между собой. Но меня интересует как президента, именно вопрос Украины. Я считаю, что говорить об Украине без Украины неправильно. Говорить об Украине и решать какие-то вопросы без нас, я считаю, что это несправедливо, - подытожил президент.

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