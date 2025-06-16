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Фицо: От вступления Украины в ЕС для Словакии больше плюсов, чем негатива

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  • 16.06.2025, 18:28
Фицо: От вступления Украины в ЕС для Словакии больше плюсов, чем негатива

Премьер Словакии неожиданно заявил, что поддерживает евроинтеграцию Киева.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в Европейском Союзе принесет его стране больше возможностей, чем негатива. Слова политика передает словацкая газета Dennik N.

Премьер снова предложил провести совместное заседание правительств Словакии и Украины.

Последний раз кабинеты министров двух стран встречались в 2024 году под Ужгородом, а до этого была еще одна встреча в словацком городе Михаловце. Фицо уже говорил о заинтересованности в совместной встрече в апреле 2025 года, однако она так и не состоялась.

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