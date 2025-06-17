Цены на «однушки» в Минске установили рекорд 17.06.2025, 10:19

Что происходит на рынке квартир.

Спрос на столичную недвижимость постепенно падает, а вот цены только растут. О ситуации на этом рынке в мае рассказывает Realt.

За последний месяц весны спрос на квартиры, доли в них и комнаты увеличился на 5,8%. Он составил 1443 сделки.

Но именно с квартирами их было заключено только 1100. В марте, например, это число составляло около 1300.

А по сравнению с маем 2024 года фиксируется падение покупательской активности сразу на 19,5%.

Аналитики отмечают, что здесь свою роль могли сыграть выросшие ставки по кредитам и территориальный принцип получения льготных кредитов.

Что по «квадратам»

Средняя цена за квадратный метр столичного жилья составила $1738 м2. Это на 2% больше, чем в прошлом месяце.

В зависимости от числа комнат цены установились следующие (плюс медиана абсолютных цен):

• 1-комнатные квартиры: $1884 за м2 (+1,9% за месяц) – $68 200

• 2-комнатные квартиры: $1635 за м2 (+0,6%) – $72 489

• 3-комнатные квартиры: $1523 за м2 (-0,1%) – $90 000

• 4-комнатные квартиры: $1507 за м2 (+8,3%) – $96 000.

Больше всего подорожали четырехкомнатные квартиры. Однако по медианной цене их цена намного ниже ожидаемой.

Также $1884 за м2 однокомнатной квартиры стали рекордными за последние 12 лет. Спрос именно на это жилье традиционно остается самым высоким.

Средняя цена квартир предложения за май 2025 года также показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 1,9% и составила $1853 за м2.

Какие квартиры покупали

В мае 2025 года покупатели традиционно отдавали свое предпочтение 1-комнатным квартирам, которые составили 43% от всех совершенных сделок; 2-комнатные квартиры – 32%, а 3-комнатные – 21%.

Только 9% от всех продаж выпали на квартиры в новых готовых домах. Вторичный рынок все еще лидирует.

Чаще всего минчане селились во Фрунзенском, Октябрьском и Первомайском районах, реже – в Партизанском, Советском и Центральном.

А самая дорогая квартира, приобретенная в мае 2025 года, обошлась покупателю в $903,7 тыс.

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