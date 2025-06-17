КНДР отправит в РФ тысячи саперов и строителей 4 17.06.2025, 15:59

1,820

Для «восстановления» Курской области.

Россия договорилась с КНДР об отправке северокорейских саперов и строителей для якобы восстановления Курской области РФ. Об этом заявил секретарь Совбеза страны-агрессора России Сергей Шойгу, пишет NV со ссылкой на российские СМИ.

По словам Шойгу, диктатор КНДР Ким Чен Ын принял решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории и пять тысяч военных строителей для якобы восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

Секретарь российского Совбеза также заявил, что во время переговоров РФ и Северная Корея договорились о «содействии в восстановлении Курской области».

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone, опубликованном 9 июня, заявлял, что следующая партия северокорейцев прибудет в Россию по новой схеме «трудовых мигрантов».

По словам Буданова, сейчас на территории Курской области РФ находятся около 11 тысяч военных из Северной Кореи.

Руководитель украинской разведки отметил, что есть большая вероятность, что среди «трудовой миграции» есть люди, которые начнут подписывать контракты с Минобороны России.

11 мая российский диктатор Владимир Путин во время ночного выступления перед прессой официально признал участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины.

Также в апреле Путин впервые публично прокомментировал участие военных из КНДР в войне против Украины на стороне РФ в Курской области.

26 апреля глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов впервые признал участие военных из КНДР в войне против Украины во время доклада Путину о якобы «освобождении» Курской области.

27 апреля Северная Корея также впервые подтвердила, что по «приказу» диктатора Ким Чен Ына направила свои войска для поддержки России в войне против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com