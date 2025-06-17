Зеленский сказал лидерам G7, что нужно Украине для устойчивости в войне с РФ

Зеленский сказал лидерам G7, что нужно Украине для устойчивости в войне с РФ4
- 17.06.2025, 22:54
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Президент Украины призвал ограничить цены на российскую нефть.
Для Украины важно, что ограничения цены на российскую нефть были на уровне 30 долларов за баррель. И это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
«Я призываю вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть. Сейчас предложенная цена составляет 45 долларов за баррель, но многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень - 30 долларов», - подчеркнул президент.
По его словам, Украина совместно с партнерами должна сделать это «болезненным для России».
«18-й пакет санкций ЕС также должен ударить по российской энергетике и банкам. Важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины — для нашей устойчивости, для того, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США», - подытожил он.
Кроме этого, Зеленский призвал лидеров G7 помочь Украине с ПВО.
«Системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено — в значительной степени благодаря поддержке ваших стран. Это вопрос жизни и смерти», - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина должна и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине.
«Это насущная необходимость для сохранения жизней. Сейчас мы работаем над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от «Шахедов» наши города. Наши города, а значит, и ваши», - добавил он.
В то же время президент призвал лидеров стран G7 предоставить дополнительное финансирование на их производство.
«Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов», - подытожил он.