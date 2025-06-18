Медведи трижды выходили к людям в Витебской области 18.06.2025, 18:11

Косолапых видели на автобусной остановке, у дороги и на огородах.

На Витебщине медведи трижды выходили к людям за последнее время, сообщает портал fishingby.com.

Так, опасных хищников 13 июня наблюдали вблизи озера Лосвидо. В частности, днем рядом с автобусной остановкой в деревне Мариамполь ходила медведица с тремя медвежатами. Причем за неделю до этого взрослый медведь ходил по этой же деревне.

Днем ранее, 12 июня, хищника наблюдали водители на трассе республиканского значения Р-115. Медведь вышел из лесного массива вблизи деревни Мазолово, перебежал через автодорогу и галопом бросился бежать через поле.

И также в начале июня медведь шастал по огородам на окраине городского поселка Шумилино. После этого местные жители стали опасаться идти в лес за грибами и ягодами в этом сезоне.

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