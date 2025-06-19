закрыть
19 июня 2025, четверг, 1:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сюита белорусского композитора стала альбомом недели в Австралии

  • 19.06.2025, 1:36
Сюита белорусского композитора стала альбомом недели в Австралии

Работа воплощена в звуки белорусским струнным оркестром «Метаморфоза».

Австралийское радио ABC Classic выбрало сюиту для струнного оркестра и флейты «Белоснежка» белорусского композитора Александра Литвиновского альбомом недели, пишет «Беларусь и мир».

Это современное музыкальное переосмысление известной сказки, состоящее из 19 частей и звучащее около 55 минут. Музыка имеет «кинематографическое» звучание и создает яркие образы.

Сюиту исполнил белорусский струнный оркестр «Метаморфоза» под руководством Павла Любомудрова, а флейтовые партии сыграл Николай Донской.

Александр Литвиновский — белорусский композитор, который родился в 1962 году, учился в Белорусской государственной академии музыки и известен своим творчеством в современной классической музыке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип