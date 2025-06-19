Сюита белорусского композитора стала альбомом недели в Австралии 19.06.2025, 1:36

Работа воплощена в звуки белорусским струнным оркестром «Метаморфоза».

Австралийское радио ABC Classic выбрало сюиту для струнного оркестра и флейты «Белоснежка» белорусского композитора Александра Литвиновского альбомом недели, пишет «Беларусь и мир».

Это современное музыкальное переосмысление известной сказки, состоящее из 19 частей и звучащее около 55 минут. Музыка имеет «кинематографическое» звучание и создает яркие образы.

Сюиту исполнил белорусский струнный оркестр «Метаморфоза» под руководством Павла Любомудрова, а флейтовые партии сыграл Николай Донской.

Александр Литвиновский — белорусский композитор, который родился в 1962 году, учился в Белорусской государственной академии музыки и известен своим творчеством в современной классической музыке.

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