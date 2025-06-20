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Fox News: США не исключают удара по Ирану тактическим ядерным оружием

  • 20.06.2025, 9:42
Fox News: США не исключают удара по Ирану тактическим ядерным оружием

Для ликвидации объекта Фордо.

Соединенные Штаты Америки не исключают применения тактического ядерного оружия для удара по иранскому объекту Фордо.

Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила в соцсетей Х журналистка Fox News Жаки Хайнрих.

По ее словам, американские военные «не сомневаются в эффективности бункерных подрывников для ликвидации объекта Фордо».

Собеседник журналистки также отрицает, что «любые варианты (включая тактическое ядерное оружие) были сняты с повестки дня».

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