Fox News: США не исключают удара по Ирану тактическим ядерным оружием
- 20.06.2025, 9:42
Для ликвидации объекта Фордо.
Соединенные Штаты Америки не исключают применения тактического ядерного оружия для удара по иранскому объекту Фордо.
Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила в соцсетей Х журналистка Fox News Жаки Хайнрих.
По ее словам, американские военные «не сомневаются в эффективности бункерных подрывников для ликвидации объекта Фордо».
Собеседник журналистки также отрицает, что «любые варианты (включая тактическое ядерное оружие) были сняты с повестки дня».