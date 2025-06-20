Fox News: США не исключают удара по Ирану тактическим ядерным оружием 20.06.2025, 9:42

Для ликвидации объекта Фордо.

Соединенные Штаты Америки не исключают применения тактического ядерного оружия для удара по иранскому объекту Фордо.

Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила в соцсетей Х журналистка Fox News Жаки Хайнрих.

По ее словам, американские военные «не сомневаются в эффективности бункерных подрывников для ликвидации объекта Фордо».

Собеседник журналистки также отрицает, что «любые варианты (включая тактическое ядерное оружие) были сняты с повестки дня».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com