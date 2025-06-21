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Белорус показал, как выглядит изнутри дом зажиточной белки

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  • 21.06.2025, 14:19
  • 3,382
Белорус показал, как выглядит изнутри дом зажиточной белки

Ролик набрал огромную популярность.

В TikTok появился ролик, в котором пользователь из Гомеля показал, как выглядит дом зажиточной белки. За несколько дней ролик набрал больше 330 тыс. просмотров, пишет «Телеграф».

Если вы решили, что в заголовке есть какой-то скрытый смысл, то вы ошиблись. Автор ролика, действительно, показал, самый настоящий домик самой настоящей дикой белки из одного из гомельских скверов. Деревянные домики для рыжих грызунов на ряду с кормушками на деревьях устанавливают неравнодушные люди, желающие помочь животным выжить в не самых простых городских условиях.

@barmaleiro #Гомель #белка #gomel ♬ оригинальный звук - Barmaleiro

Белки обычно охотно используют такие домики в качестве склада, пряча в них свои запасы еды на зиму. Автор ролика наглядно продемонстрировал, как выглядит беличий склад изнутри: грецкие орехи, желуди, ягодные косточки, семечки вперемешку с травой, сухими листьями, веточками.

«Дом зажиточной белки из Гомеля», — так назвал забитый практически под самую крышу домик автор видео, добавив, что «надо это все выкидывать».

Очистив съестное содержимое от несъедобной травы, веточек и прочего мусора, в домике осталось, по подсчетам мужчина, порядка килограмма орешков

К некоторых комментаторов такое «разорение» беличьих запасов вызвало справедливое беспокойство. Кто-то в шутку назвал такое фривольное обращение с чужим жилищем «кражей со взломом», а кто-то потребовал, чтобы мужчина «зарегистрировал у Медведя свою клининговую фирму» и «заверил» регистрационные документы у Волка. «Все должно быть по закону. Налоги кто за вас платить будет?» — с иронией отчитали автора зрители.

Однако, как пояснил автор ролика в комментариях, подчистить беличью квартирку ему пришлось поневоле.

«Домик свалился с дерева во время урагана, трава намокла и начала гнить, а орехи я конечно оставлю», — пояснил мужчина.

Несколько успокоенные объяснениями зрители на это потребовали «видеоотчет от белки» с доказательством того, что «орехи на месте, семечки на месте, касса в полном объеме дома», что мужчина и продемонстрировал в другом видео.

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