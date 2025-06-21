Заместитель Келлога поделился деталями освобождения белорусских политзаключенных
- 21.06.2025, 21:25
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Они до последнего не знали, что их ждет.
Джон Коул, заместитель специального представителя президента США Кита Келлога раскрыл детали освобождения 14 белорусских политзаключенных. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети X.
President Trump’s strong leadership led to the release of 14 prisoners from Belarus today. Thanks to the Lithuanian government for its cooperation and assistance - they remain a true friend and ally. pic.twitter.com/W9xUj29l4Z— john coale (@johnpcoale) June 21, 2025
«Момент, который я особенно запомнил, это когда подъехал фургон с этими 14 людьми на проселочную дорогу, где мы их встречали. Я открыл дверь, и у всех у них головы были опущены. Они не понимали, что происходит», — рассказал Джон Коул.
«Я сказал: „Вы свободны, вы свободны“. Некоторые из них говорили по-английски — они поняли и передали остальным. И все изменилось, потому что [до этого] они не знали, куда их везут — возможно, думали, что в какое-то ужасное место»
Заместитель специального представителя Кита Келлога рассказал, что всех политзаключенных везли «как настоящих заключенных» с руками за спиной. «Когда они услышали, что свободны, — они были в восторге», — уточнил он.