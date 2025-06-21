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Заместитель Келлога поделился деталями освобождения белорусских политзаключенных

  • 21.06.2025, 21:25
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Заместитель Келлога поделился деталями освобождения белорусских политзаключенных

Они до последнего не знали, что их ждет.

Джон Коул, заместитель специального представителя президента США Кита Келлога раскрыл детали освобождения 14 белорусских политзаключенных. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Момент, который я особенно запомнил, это когда подъехал фургон с этими 14 людьми на проселочную дорогу, где мы их встречали. Я открыл дверь, и у всех у них головы были опущены. Они не понимали, что происходит», — рассказал Джон Коул.

«Я сказал: „Вы свободны, вы свободны“. Некоторые из них говорили по-английски — они поняли и передали остальным. И все изменилось, потому что [до этого] они не знали, куда их везут — возможно, думали, что в какое-то ужасное место»

Заместитель специального представителя Кита Келлога рассказал, что всех политзаключенных везли «как настоящих заключенных» с руками за спиной. «Когда они услышали, что свободны, — они были в восторге», — уточнил он.

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