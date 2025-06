Заместитель Келлога поделился деталями освобождения белорусских политзаключенных

Они до последнего не знали, что их ждет.

Джон Коул, заместитель специального представителя президента США Кита Келлога раскрыл детали освобождения 14 белорусских политзаключенных. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети X.

President Trump’s strong leadership led to the release of 14 prisoners from Belarus today. Thanks to the Lithuanian government for its cooperation and assistance - they remain a true friend and ally. pic.twitter.com/W9xUj29l4Z