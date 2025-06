Корабль ВС РФ сопроводил «теневые танкеры» в Ла-Манше 8 23.06.2025, 8:10

5,272

Корвет «Стерегущий»

Фото: Виталий Спирин

ВМФ России открыто защищает теневой флот военной силой.

О первом случае сопровождения российскими военными кораблями подсанкционных танкеров в европейских водах сообщил каналу All Exclusive аналитик в области морской ситуационной осведомленности (Maritime Domain Awareness) в компании Starboard Maritime Intelligence Ltd, базирующейся в Новой Зеландии Марк Дуглас. Таким образом, впервые получено подтверждение того, что ВМФ России открыто защищает теневой флот военной силой, пишет сайт The Insider.

По его словам, данные Автоматических идентификационных систем (AIS) показывают координированные движения трех судов с 16 июня. Два теневых танкера и российский военный корабль синхронно вошли в Ла-Манш, направляясь к российским портам для загрузки нефти. В операции участвовали корвет «Бойкий» типа «Стерегущий», танкер SELVA (также известный как NOSTOS/NAXOS), находящийся под санкциями Великобритании, и танкер SIERRA («Суворовский проспект»), против которого введены санкции Великобритании и ЕС.

Танкер SELVA передавал AIS-сигналы как панамское судно, однако уже после публикации этого материала выяснись, что танкер, похоже сменил флаг и теперь ходит под флагом Палау. Об этом свидетельствуют данные S&P.

Министр обороны Финляндии предупреждал о подобных эскортах, назвав их «беспрецедентными». Как пишет Дуглас, теперь становится понятно, что после досмотров со стороны Эстонии и усиления контроля стран ЕС Россия действительно перешла к открытой защите теневого флота военными силами.

Суда первыми идентифицировали OSINT-эксперты в социальной сети Bluesky, в частности Кристиан Пантон. Компания Starboard Maritime Intelligence продолжает отслеживать танкеры и фиксировать изменения в их поведении. По мнению аналитика, это событие — проверка готовности международного сообщества к эскалации и решимости в вопросах принуждения к исполнению санкций.

Несколько дней назад стало известно, что танкер российского «теневого флота» Marathon (Udaya) вышел из порта в Приморске и идет в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии. Судно направляется в сторону пролива Большой Бельт, который относится к ИЭЗ Дании. Морское управление Дании заявляло, что связывалось с экипажем танкера, но «было введено в заблуждение экипажем судна».

14 мая в акватории Финского залива произошел инцидент с участием гражданского судна JAGUAR, следовавшего под флагом Габона, и военно-морских сил Эстонии. Сообщалось, что эстонские военные дважды предприняли попытки высадить десант с вертолета на борт судна. Однако экипаж JAGUAR, маневрируя и изменяя курс, не допустил высадки досмотровой группы и продолжил следование по намеченному маршруту в порт Приморск Ленинградской области. На помощь судну, как утверждали в Z-каналах, пришел российский Су-35, который сопроводил его до вод РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com