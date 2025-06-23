Россия приближается к глубокому экономическому кризису 1 23.06.2025, 16:33

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Страна находится на грани рецессии.

Во время Петербургского экономического форума, который прошел 18-21 июня, представители различных российских ведомств оценивали состояние экономики РФ. Большинство заявлений звучали осторожно, о реальном положении вещей специалисты боятся говорить. На самом деле в российской экономике ощущается падение производства, в том числе в военно-промышленном комплексе (ВПК). Об этом сегодня, 22 июня, в эфире телеканала FREEДОМ сообщил кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

По его словам, во время форума министр экономики России заявил, что страна находится на грани рецессии.

«Он не подтвердил, но признал, что рецессия близка. Об этом, кстати, говорят многие аналитические структуры далеко не оппозиционного характера. Тот же Центр макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов, который возглавляет брат министра обороны России Белоусова, уже несколько месяцев пишет в своих отчетах о том, что, скорее всего, в этом году будет рецессия в России, то есть спад производства. Это близкая к власти структура, и она не дает всех цифр. А если более детально покопаться в цифрах, то что получается, что падение производства, которое присутствует, охватывает экономику в целом, но при этом есть небольшое даже падение в военно-промышленном комплексе», — рассказал Ус.

Эксперт заметил, что наиболее существенный спад производства наблюдается в экономике, которая не связана с ВПК.

«Это как инфляция. То есть, когда считают инфляцию в России, говорят, что она в районе 10%. Но если убрать из показателя инфляции рост стоимости автомобилей, телевизоров, компьютеров, то есть всей техники, и оставить сугубо продовольствие, то инфляция будет 20%, а то и больше. Люди же не покупают ежедневно телевизоры, автомобиля, они покупают продукты питания, для них более важна та инфляция, с которой они ежедневно сталкиваются. Поэтому сейчас российская экономика уже входит в рецессию, она все больше ее начинает ощущать», — пояснил он.

По его мнению, именно поэтому на разных экономических форумах все смелее звучат высказывания о необходимости изменений в стране, что надо, по сути, останавливать военные действия.

«Прямо они так сказать не могут, но намекают на это четко, говоря о том, что в нынешней ситуации очень сложно не опуститься в глубокий кризис, надо что-то поменять из того, что сейчас происходит, что РФ толкает в эту самую пропасть экономического кризиса. Пока разве что не говорят: «Остановите войну в Украине», но, исходя из роста подобных заявлений, я не исключаю, что уже в ближайшее время будут более смело говорить о том, что если не останавливаем войну в Украине, то в России будет огромнейший кризис, и тогда неизвестно, выйдет ли она из этого кризиса в своем нынешнем виде», — резюмировал он.

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