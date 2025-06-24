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Соболенко одержала уникальную победу над первым номером мужского рейтинга

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  • 24.06.2025, 13:21
  • 1,322
Соболенко одержала уникальную победу над первым номером мужского рейтинга

Белоруска выиграла мини-челлендж у Синнера.

Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира среди мужчин, и лидер женского теннисного рейтинга WTA Арина Соболенко провели совместную тренировку, пишет «Точка».

Она прошла на кортах Уимблдона в преддверии старта основной сетки турнира 2025 года.

Во время занятия спортсмены не только отрабатывали удары и элементы тактики, но и устроили весёлый челлендж: кто первым сможет попасть мячом в тубу для теннисных мячей.

Победу в этой дружеской мини-игре одержала наша соотечественница, продемонстрировав не только отличную меткость, но и чувство юмора.

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