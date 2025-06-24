Келлог приехал в Минск из-за Китая? 1 24.06.2025, 15:29

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Кит Келлог

Версия политолога.

В чем главная цель визита спецпредставителя президента США Кита Келлога в Минск, который состоялся 21 июня.

Об этом сайт Charter97.org спросил белорусского политолога Анатолия Котова:

— Главная цель визита — защита американских интересов, как это понимает новая администрация в Вашингтоне.

Для них основной приоритет — недопущение роста китайского влияния где-либо. Соответственно, приехали, потому что увидели потенциальную угрозу в возможном расширении белорусско-китайского сотрудничества.

Китай никуда не спешит. Дает кредиты, потом забирает инфраструктуру. Таких примеров полно по всему миру, но, наверное, самым болезненным для США был Панамский канал, который практически увели прямо под носом.

Все остальное — лишь дополнение и фон. С точки зрения ситуации в регионе, США заинтересованы в прекращении войны в Украине и закреплении какого-то статус-кво. Такой подход может нравиться или не нравиться, но именно он сейчас является выражением американской внешней политики.

США не оспаривают влияния России в регионе и не стремятся его изменить. Просто хотят обозначить рамки, за которые нельзя выходить. Ровно таким же образом, как происходит сейчас в Иране. Нет желания сносить режим, но он не должен обладать ядерным оружием и какой-то военной мощью. Если сделка будет нарушена, то последствия будут разрушительными. Это сейчас очевидно. А так, может, сработают какие-то внутренние факторы, ситуация внутри изменится.

Применительно к Беларуси внешние рамки выглядят так. В сфере влияния России, но с определенной автономией. Главное — без Китая. В случае перемирия с Украиной — соблюдение условий перемирия. Обо всем остальном — снятие санкций, торговля, контакты, можно разговаривать.

Однако нужно быть благодарными США за то, что даже при realpolitik они способны освобождать политических заключенных. Остановка репрессий, демократизация и смена режима — дело сугубо самих белорусов, у которых нет хороших карт. Такова суровая реальность.

Прежде, чем начать менять ситуацию, ее нужно признать. Как и то, что интересы белорусов могут не совпадать с интересами США. Нужно найти и предложить сферы, где эти интересы совпадают.

— Ждать ли освобождения новых политзаключенных?

— Освобождения возможны, если Минск будет заинтересован в сохранении коммуникации с США и усиления позиций в диалоге с Россией и США.

— Мог ли Келлог обсуждать с Лукашенко учения Запад?

— Мог. Хотя в текущей конфигурации учения не представляют угрозы. Это не зима 2021-2022.

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