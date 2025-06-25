Уиткофф: Ядерную программу Ирана почти невозможно восстановить 25.06.2025, 10:25

Стив Уиткофф

Это займет как минимум годы.

Ядерную программу Ирана почти невозможно восстановить после ударов США. Это может занять у Тегерана годы.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

«Во всех трех случаях большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы», - сказал он.

Уиткофф назвал сообщения СМИ о том, что якобы ядерная программа Ирана не была уничтожена, «абсолютно абсурдными».

«Это государственная измена. Поэтому это следует расследовать (якобы утечки информации, - ред.). И тот, кто это сделал, кто бы за это не нес ответственности, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизням в будущем», - заявил Уиткофф.

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