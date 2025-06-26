Cколько стоит самая дешевая квартира Минска 26.06.2025, 18:36

Однушка находится на улице Илимской.

Около месяца самой дешевой квартира Минска была однушка на улице Ротмистрова за 48 900 долларов в эквиваленте. Теперь пальма первенства перешла к жилью на улице Илимской. Стоит 49 000 долларов по курсу, передает «Онлайнер».

Самая дешевая (по данным июня) квартира Минска скрывается в районе Ангарской, на улице Илимской. Расположена в панельке 1986 года, на девятом этаже. Окна выходят на северо-восток.

Площадь однушки — 35,3 кв. м. Состоит из комнаты на 17 «квадратов», 7-метровой кухни и раздельного санузла.

Жилье явно требует ремонта: на это недвусмысленно намекают старые обои и облупившийся пол. Но зато можно сделать все под себя.

А вот как владельцы описывают инфраструктуру:

«Рядом магазины, школы, детские сады и парки, спорткомплекс, больница. Остановка общественного транспорта в шаговой доступности. Удобный и быстрый выезд на МКАД. 10 минут общественным транспортом до метро «Могилевская».

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