Рейсы «Белавиа» по популярному маршруту стали на три часа короче 27.06.2025, 13:38

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Компания отказалась от техпосадки.

«Белавиа» начала выполнять рейсы в Дубай без техпосадки — теперь они проводят в пути на три часа меньше, сообщила авиакомпания.

«В связи с открытием новых участков воздушного пространства стран, через которые пролегает маршрут из Минска в ОАЭ, «Белавиа» смогла отказаться от технической посадки», — рассказал перевозчик.

Сейчас рейс Минск — Дубай — Минск осуществляется по «безопасному и более короткому маршруту»: полет занимает 6 часов 30 минут.

Напомним, после того, как Иран закрыл небо из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, авиакомпания не отказалась от рейсов в Дубай, но до недавнего времени выполняла их в облет и с технической посадкой в Ташкенте для дозаправки. Время в пути составляло 9 часов 30 минут.

Ближайший рейс Минск — Дубай запланирован на воскресенье, 29 июня.

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