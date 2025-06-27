Древним городом на территории Турции управляли женщины 2 27.06.2025, 17:10

1,276

Раскрытая загадка, которая десятилетиями волновала историков.

На юге современной Турции, около 7100 года до н.э., появился Чатал-Хююк – один из первых земледельческих городов. Он просуществовал почти тысячу лет и поражает археологов своими «домами без дверей» (вход через крышу), захоронениями под полами и большим количеством женских статуэток, пишет techinsider.

Уже в 1960-х годах археологи предположили, что это было матриархальное общество. Однако позже начались споры: кто-то считал Чатал-Хююк равноправным, другие – патриархальным. Только сейчас, в новом исследовании, опубликованном в Scientific American, ученые дали окончательный ответ.

ДНК раскрыла семейные тайны

Группа ученых проанализировала ДНК 131 человека, захороненного в Чатал-Хююке. Оказалось, что в домах обычно хоронили близких родственников – родителей, детей, братьев и сестер. Но вот интересная деталь: большинство межпоколенных связей шло по материнской линии.

Помимо этого, у новорожденных девочек чаще находили погребальные дары, чем у мальчиков. Это говорит о том, что женщины и девочки занимали особое положение в обществе – возможно, даже были центром семейных и социальных структур.

Матриархат?

Авторы исследования осторожны в формулировках. Они говорят не «матриархат», а женско-центричное общество – ведь не все сводится к власти. Но факт остантся фактом: в одном из древнейших известных нам городов судьбоносную роль играли женщины.

Чатал-Хююк теперь контрастирует с патрилинейными системами, типичными для неолита Европы, и заставляет ученых по-новому взглянуть на социальные структуры ранних обществ.

Что дальше?

Теперь исследователи планируют изучить ДНК еще более ранних сообществ региона. Возможно, Чатал-Хююк – не исключение, а правило.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com