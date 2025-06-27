Древним городом на территории Турции управляли женщины

Древним городом на территории Турции управляли женщины2
- 27.06.2025, 17:10
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Раскрытая загадка, которая десятилетиями волновала историков.
На юге современной Турции, около 7100 года до н.э., появился Чатал-Хююк – один из первых земледельческих городов. Он просуществовал почти тысячу лет и поражает археологов своими «домами без дверей» (вход через крышу), захоронениями под полами и большим количеством женских статуэток, пишет techinsider.
Уже в 1960-х годах археологи предположили, что это было матриархальное общество. Однако позже начались споры: кто-то считал Чатал-Хююк равноправным, другие – патриархальным. Только сейчас, в новом исследовании, опубликованном в Scientific American, ученые дали окончательный ответ.
ДНК раскрыла семейные тайны
Группа ученых проанализировала ДНК 131 человека, захороненного в Чатал-Хююке. Оказалось, что в домах обычно хоронили близких родственников – родителей, детей, братьев и сестер. Но вот интересная деталь: большинство межпоколенных связей шло по материнской линии.
Помимо этого, у новорожденных девочек чаще находили погребальные дары, чем у мальчиков. Это говорит о том, что женщины и девочки занимали особое положение в обществе – возможно, даже были центром семейных и социальных структур.
Матриархат?
Авторы исследования осторожны в формулировках. Они говорят не «матриархат», а женско-центричное общество – ведь не все сводится к власти. Но факт остантся фактом: в одном из древнейших известных нам городов судьбоносную роль играли женщины.
Чатал-Хююк теперь контрастирует с патрилинейными системами, типичными для неолита Европы, и заставляет ученых по-новому взглянуть на социальные структуры ранних обществ.
Что дальше?
Теперь исследователи планируют изучить ДНК еще более ранних сообществ региона. Возможно, Чатал-Хююк – не исключение, а правило.