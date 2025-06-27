закрыть
27 июня 2025, пятница, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Древним городом на территории Турции управляли женщины

2
  • 27.06.2025, 17:10
  • 1,276
Древним городом на территории Турции управляли женщины

Раскрытая загадка, которая десятилетиями волновала историков.

На юге современной Турции, около 7100 года до н.э., появился Чатал-Хююк – один из первых земледельческих городов. Он просуществовал почти тысячу лет и поражает археологов своими «домами без дверей» (вход через крышу), захоронениями под полами и большим количеством женских статуэток, пишет techinsider.

Уже в 1960-х годах археологи предположили, что это было матриархальное общество. Однако позже начались споры: кто-то считал Чатал-Хююк равноправным, другие – патриархальным. Только сейчас, в новом исследовании, опубликованном в Scientific American, ученые дали окончательный ответ.

ДНК раскрыла семейные тайны

Группа ученых проанализировала ДНК 131 человека, захороненного в Чатал-Хююке. Оказалось, что в домах обычно хоронили близких родственников – родителей, детей, братьев и сестер. Но вот интересная деталь: большинство межпоколенных связей шло по материнской линии.

Помимо этого, у новорожденных девочек чаще находили погребальные дары, чем у мальчиков. Это говорит о том, что женщины и девочки занимали особое положение в обществе – возможно, даже были центром семейных и социальных структур.

Матриархат?

Авторы исследования осторожны в формулировках. Они говорят не «матриархат», а женско-центричное общество – ведь не все сводится к власти. Но факт остантся фактом: в одном из древнейших известных нам городов судьбоносную роль играли женщины.

Чатал-Хююк теперь контрастирует с патрилинейными системами, типичными для неолита Европы, и заставляет ученых по-новому взглянуть на социальные структуры ранних обществ.

Что дальше?

Теперь исследователи планируют изучить ДНК еще более ранних сообществ региона. Возможно, Чатал-Хююк – не исключение, а правило.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров