Эстония готова принять у себя истребители с ядерным оружием 27.06.2025, 17:17

Такие самолеты уже присутствовали на территории балтийской страны.

Эстония готова принимать на своей территории истребители союзников, которые могут нести ядерное оружие. Об этом на фоне решения Британии закупить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур, передает ERR.

По словам Певкура F-35A уже размещались в Эстонии в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО. Такие практики, добавил глава Минобороны, будут продолжаться и в будущем.

«F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и дальше принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы», – заявил Певкур.

Ранее Politico писало, что российский диктатор Владимир Путин может попытаться захватить восточную Эстонию. В частности, речь идет о городе Нарва. Это третий по величине город Эстонии.

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