Эстония готова принять у себя истребители с ядерным оружием
- 27.06.2025, 17:17
Такие самолеты уже присутствовали на территории балтийской страны.
Эстония готова принимать на своей территории истребители союзников, которые могут нести ядерное оружие. Об этом на фоне решения Британии закупить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур, передает ERR.
По словам Певкура F-35A уже размещались в Эстонии в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО. Такие практики, добавил глава Минобороны, будут продолжаться и в будущем.
«F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и дальше принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы», – заявил Певкур.
Ранее Politico писало, что российский диктатор Владимир Путин может попытаться захватить восточную Эстонию. В частности, речь идет о городе Нарва. Это третий по величине город Эстонии.