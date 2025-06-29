Назван овощ №1, который поможет убрать живот 2 29.06.2025, 10:58

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Диетологи советуют есть его побольше.

Висцеральный жир — это глубокий жир на животе, который может повысить риск диабета и сердечных заболеваний.

Употребление овощей, богатых каротиноидами и клетчаткой, может помочь защититься от этого вредного жира, пишет Eatingwell. Хотя многие овощи могут помочь защититься от этого жира на животе, диетологи говорят, что лучшим из всех является шпинат.

Преимущества шпината для похудения

Может бороться с воспалением

Шпинат богат мощными растительными соединениями, называемыми каротиноидами, особенно лютеином и зеаксантином. «Богатые каротиноидами овощи могут потенциально уменьшать висцеральный жир, усиливая окисление жиров и уменьшая воспаление», - объяснила диетолог Молли Синдер.

Исследование показало, что у людей с самой высокой концентрацией каротиноидов в сыворотке крови, включая лютеин и зеаксантин, было меньше висцерального жира, чем у людей с самым низким уровнем.

Обеспечивает клетчатку

«Богатые каротиноидами овощи содержат много клетчатки и воды, которые способствуют насыщению, снижают потребление калорий и улучшают уровень холестерина, часто связанного с висцеральным жиром», - отметила диетолог Диана Хан.

Исследования показали, что люди, которые сидят на богатой клетчаткой диете, имеют меньше висцерального жира, чем те, кто потребляет мало клетчатки. Одна чашка вареного шпината содержит 4 грамма клетчатки или 14% от 28-граммовой суточной нормы.

Может препятствовать накоплению жира

Исследования показывают, что более высокий уровень каротиноидов может помочь снизить уровень висцерального и общего жира в организме. Например, одно исследование показало, что когда уровень каротиноидов в крови повышается, уровень жира в организме и окружность талии уменьшаются.

Хотя точная причина неизвестна, каротиноиды из таких продуктов, как шпинат, могут предотвращать накопление жира, включая висцеральный.

Другие стратегии по уменьшению талии

«Одни только каротиноиды не приведут к потере жира, но регулярное включение в рацион овощей, богатых каротиноидами вместе с белком, клетчаткой и полезными жирами, поддерживает метаболизм, который уменьшит висцеральный жир со временем», - сказала диетолог Анар Аллидина.

Двигайтесь. И силовые тренировки, и аэробные упражнения полезны для уменьшения висцерального жира. «Даже короткие ежедневные прогулки после еды уменьшают жир на животе», - отметила Аллидина.

Самое главное - последовательность, чтобы предотвратить потерю мышечной массы с течением времени.

Ешьте достаточно белка. «Белок помогает сохранить мышечную массу, поддерживает обмен веществ и сохраняет чувство сытости», - объяснила Аллидина.

Управляйте стрессом. Жизнь в условиях высокого уровня стресса без инструментов для его управления может сказаться на здоровье и способствовать избыточному висцеральному жиру. Это происходит потому, что стресс увеличивает уровень кортизола, гормона, который способствует накоплению жира вокруг живота.

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