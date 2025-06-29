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Приправы с кишечной палочкой найдены в Беларуси

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  • 29.06.2025, 12:36
  • 3,314
Приправы с кишечной палочкой найдены в Беларуси

Проверьте свои запасы.

Госстандарт продолжает изучать прилавки магазинов и пополнять реестр опасной продукции, сообщает «Точка».

На этот раз специалисты сумели найти в приправах белорусского производства опасные для здоровья человека бактерии и микроорганизмы.

Так, речь идёт о специях производства «Ивацевичского РайПО». С 1 июля в бан попали «Домашняя» и «Белорусская» смеси.

По информации Госстандарта, в продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии, которые способны вызвать серьёзные проблемы в желудочно-кишечном тракте.

Более того, в пакетиках нашлась плесень — в 10 раз больше допустимой нормы.

По информации Госстандарта, в продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии, которые способны вызвать серьезные проблемы в желудочно-кишечном тракте.

Более того, в пакетиках нашлась плесень — в 10 раз больше допустимой нормы.

Российская «заморозка» — туда же

В немилости специалистов также несколько полуфабрикатов российских производителей.

Например, замороженная пицца производства «Щелковского МПК».

В продукте найдено в 12 раз больше мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов от допустимого их числа. Кишечная палочка составила микробам плохую компанию.

С подобными же нарушениями попались рязанские блины: творожные и с мясом. В первом случае допустимые нормы превышены в 35 раз, во втором — в 10.

Ранее продукцию рязанской фабрики «Лина» уже ловили в Беларуси за плохое качество.

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