Приправы с кишечной палочкой найдены в Беларуси

Приправы с кишечной палочкой найдены в Беларуси1
- 29.06.2025, 12:36
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Проверьте свои запасы.
Госстандарт продолжает изучать прилавки магазинов и пополнять реестр опасной продукции, сообщает «Точка».
На этот раз специалисты сумели найти в приправах белорусского производства опасные для здоровья человека бактерии и микроорганизмы.
Так, речь идёт о специях производства «Ивацевичского РайПО». С 1 июля в бан попали «Домашняя» и «Белорусская» смеси.
По информации Госстандарта, в продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии, которые способны вызвать серьёзные проблемы в желудочно-кишечном тракте.
Более того, в пакетиках нашлась плесень — в 10 раз больше допустимой нормы.
По информации Госстандарта, в продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии, которые способны вызвать серьезные проблемы в желудочно-кишечном тракте.
Более того, в пакетиках нашлась плесень — в 10 раз больше допустимой нормы.
Российская «заморозка» — туда же
В немилости специалистов также несколько полуфабрикатов российских производителей.
Например, замороженная пицца производства «Щелковского МПК».
В продукте найдено в 12 раз больше мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов от допустимого их числа. Кишечная палочка составила микробам плохую компанию.
С подобными же нарушениями попались рязанские блины: творожные и с мясом. В первом случае допустимые нормы превышены в 35 раз, во втором — в 10.
Ранее продукцию рязанской фабрики «Лина» уже ловили в Беларуси за плохое качество.