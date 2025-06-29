Названы 100 лучших фильмов XXI века
- 29.06.2025, 17:04
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Какая лента возглавила рейтинг?
Американская газета The New York Times опубликовала масштабный рейтинг «100 лучших фильмов XXI века», составленный на основе опроса более 500 видных представителей киноиндустрии — режиссеров, актеров и сценаристов, включая Джулианну Мур, Педро Альмодовара, Софию Копполу и Гильермо дель Торо.
На первом месте оказался южнокорейский фильм «Паразиты» (2019) режиссёра Пон Чжун Хо. Киноведы оценили режиссуру за умелое соединение жанров — от чёрной комедии до социального триллера — и подчеркнули, что картина служит «беспощадной аллегорией неравенства и классового конфликта». Напомним, американская киноакадемия отдала этой ленте четыре «Оскара».
Вторую строчку рейтинга занял культовый триллер «Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча — фильм отмечает необычное сочетание напряжённого триллера и психологической драмы.
Тройку лидеров замыкает «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона: драма о становлении нефтяного магната с Дэниелом Дэй‑Льюисом в главной роли.
Как выглядит первая десятка:
«Паразиты»
«Малхолланд Драйв»
«Нефть»
«Любовное настроение»
«Лунный свет»
«Старикам здесь не место»
«Вечное сияние чистого разума»
«Прочь»
«Унесенные призраками»
«Социальная сеть»
Ранее американское издание Collider представило рейтинг лучших кинотрилогий всех времен. В первую тройку вошли «Властелин колец», «Звездные войны» и «Крестный отец».