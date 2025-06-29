Названы 100 лучших фильмов XXI века 29.06.2025, 17:04

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Какая лента возглавила рейтинг?

Американская газета The New York Times опубликовала масштабный рейтинг «100 лучших фильмов XXI века», составленный на основе опроса более 500 видных представителей киноиндустрии — режиссеров, актеров и сценаристов, включая Джулианну Мур, Педро Альмодовара, Софию Копполу и Гильермо дель Торо.

На первом месте оказался южнокорейский фильм «Паразиты» (2019) режиссёра Пон Чжун Хо. Киноведы оценили режиссуру за умелое соединение жанров — от чёрной комедии до социального триллера — и подчеркнули, что картина служит «беспощадной аллегорией неравенства и классового конфликта». Напомним, американская киноакадемия отдала этой ленте четыре «Оскара».

Вторую строчку рейтинга занял культовый триллер «Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча — фильм отмечает необычное сочетание напряжённого триллера и психологической драмы.

Тройку лидеров замыкает «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона: драма о становлении нефтяного магната с Дэниелом Дэй‑Льюисом в главной роли.

Как выглядит первая десятка:

«Паразиты»

«Малхолланд Драйв»

«Нефть»

«Любовное настроение»

«Лунный свет»

«Старикам здесь не место»

«Вечное сияние чистого разума»

«Прочь»

«Унесенные призраками»

«Социальная сеть»

Ранее американское издание Collider представило рейтинг лучших кинотрилогий всех времен. В первую тройку вошли «Властелин колец», «Звездные войны» и «Крестный отец».

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