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Названы 100 лучших фильмов XXI века

  • 29.06.2025, 17:04
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Названы 100 лучших фильмов XXI века

Какая лента возглавила рейтинг?

Американская газета The New York Times опубликовала масштабный рейтинг «100 лучших фильмов XXI века», составленный на основе опроса более 500 видных представителей киноиндустрии — режиссеров, актеров и сценаристов, включая Джулианну Мур, Педро Альмодовара, Софию Копполу и Гильермо дель Торо.

На первом месте оказался южнокорейский фильм «Паразиты» (2019) режиссёра Пон Чжун Хо. Киноведы оценили режиссуру за умелое соединение жанров — от чёрной комедии до социального триллера — и подчеркнули, что картина служит «беспощадной аллегорией неравенства и классового конфликта». Напомним, американская киноакадемия отдала этой ленте четыре «Оскара».

Вторую строчку рейтинга занял культовый триллер «Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча — фильм отмечает необычное сочетание напряжённого триллера и психологической драмы.

Тройку лидеров замыкает «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона: драма о становлении нефтяного магната с Дэниелом Дэй‑Льюисом в главной роли.

Как выглядит первая десятка:

«Паразиты»

«Малхолланд Драйв»

«Нефть»

«Любовное настроение»

«Лунный свет»

«Старикам здесь не место»

«Вечное сияние чистого разума»

«Прочь»

«Унесенные призраками»

«Социальная сеть»

Ранее американское издание Collider представило рейтинг лучших кинотрилогий всех времен. В первую тройку вошли «Властелин колец», «Звездные войны» и «Крестный отец».

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