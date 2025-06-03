Министр обороны Хренин отправился в Пакистан

Министр обороны Хренин отправился в Пакистан2
- 3.06.2025, 8:41
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С «первым в истории» официальным визитом.
Министр обороны Виктор Хренин 3 июня отправился с «первым в истории» визитом в Пакистан, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.
Во время поездки глава Минобороны проведет ряд встреч и переговоров с представителями военного и политического руководства страны.
«Планируется, что проведение визита позволит не только придать импульс реализации двусторонних проектов в военной сфере, но и будет способствовать развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере с учетом особой роли армии в обществе и экономике Пакистана», — отметили в белорусском военном ведомстве.