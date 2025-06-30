В Минске спасатели вернули к жизни женщину
- 30.06.2025, 17:47
Ее без сознания вытащили из Свислочи.
Рано утром 30 июня в Минске спасатели вытащили из реки Свислочь женщину, которая находилась в воде без признаков жизни, рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о человеке в реке поступило спасателям в 05.13. Очевидцы заметили тело в районе улицы Старовиленской, напротив дома № 14.
На место прибыли сотрудники МЧС. Женщина находилась примерно в 30 метрах от берега. В 05.22 ее достали из воды при помощи спасательной доски. Признаков жизни не было, и спасатели сразу начали проводить реанимацию. Через какое-то время пострадавшая — 1993 года рождения — пришла в сознание. В 05.25 ее передали врачам скорой помощи для госпитализации.
Что произошло и как женщина оказалась в воде — пока не известно.