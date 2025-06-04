«Операцию СБУ «Паутина» можно поставить в один ряд с ликвидацией бен Ладена» 1 4.06.2025, 11:01

Ричард Блюменталь

Американский сенатор оценил успех украинских спецслужб.

Сенатор Ричард Блюменталь, комментируя операцию СБУ «Паутина», сравнил ее с операцией, во время которой ликвидировали террориста Осаму бен Ладена.

Об этом сообщает Politico.

Операцию «Паутина» он назвал доказательством ловкости и решительности Украины.

Эти удары, по словам Блюменталя, опровергают «ложный нарратив о том, что Украина проигрывает войну» и могут изменить импульс в Вашингтоне в пользу увеличения помощи Украине.

«Они могут поражать авиабазы за 4 тысячи миль от Украины. Они могут ударить где угодно», - сказал сенатор.

«Одним только мастерством и дерзостью эти атаки могут быть поставлены в один ряд с рейдом США на Осаму бен Ладена и израильской операцией с пейджерами как одно из крупнейших военных достижений последних лет», - добавил он.

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