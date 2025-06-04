«Операцию СБУ «Паутина» можно поставить в один ряд с ликвидацией бен Ладена»1
- 4.06.2025, 11:01
Американский сенатор оценил успех украинских спецслужб.
Сенатор Ричард Блюменталь, комментируя операцию СБУ «Паутина», сравнил ее с операцией, во время которой ликвидировали террориста Осаму бен Ладена.
Об этом сообщает Politico.
Операцию «Паутина» он назвал доказательством ловкости и решительности Украины.
Эти удары, по словам Блюменталя, опровергают «ложный нарратив о том, что Украина проигрывает войну» и могут изменить импульс в Вашингтоне в пользу увеличения помощи Украине.
«Они могут поражать авиабазы за 4 тысячи миль от Украины. Они могут ударить где угодно», - сказал сенатор.
«Одним только мастерством и дерзостью эти атаки могут быть поставлены в один ряд с рейдом США на Осаму бен Ладена и израильской операцией с пейджерами как одно из крупнейших военных достижений последних лет», - добавил он.