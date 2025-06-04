Известный белорусский хоккеист завершил карьеру 1 4.06.2025, 18:36

На счету Сергея Костицына 191 очко в 393 матчах НХЛ.

После 23 лет в профессиональном хоккее Сергей Костицын принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщил жлобинский клуб «Металлург», где играл белорус.

Сергей Костицын — один из лучших хоккеистов в истории белорусского хоккея, отмечает профильная федерация. На счету форварда 191 очко в 393 матчах НХЛ за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». За сборную Беларуси выступал на семи чемпионатах мира (41 матч) и на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (4 матча).

В КХЛ выступал за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо». Набрал 177 очков в 361 встрече. С казанцами добирался до финала Кубка Гагарина.

Костицын — трехкратный чемпион Беларуси (до Жлобина выигрывал золото-2003 с «Гомелем»), трехкратный победитель Кубка Беларуси и участник Матча Звезд КХЛ-2015.

Последние три сезона нападающий выступал за жлобинский «Металлург».

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