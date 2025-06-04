закрыть
4 июня 2025, среда, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный белорусский хоккеист завершил карьеру

1
  • 4.06.2025, 18:36
Известный белорусский хоккеист завершил карьеру

На счету Сергея Костицына 191 очко в 393 матчах НХЛ.

После 23 лет в профессиональном хоккее Сергей Костицын принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщил жлобинский клуб «Металлург», где играл белорус.

Сергей Костицын — один из лучших хоккеистов в истории белорусского хоккея, отмечает профильная федерация. На счету форварда 191 очко в 393 матчах НХЛ за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». За сборную Беларуси выступал на семи чемпионатах мира (41 матч) и на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (4 матча).

В КХЛ выступал за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо». Набрал 177 очков в 361 встрече. С казанцами добирался до финала Кубка Гагарина.

Костицын — трехкратный чемпион Беларуси (до Жлобина выигрывал золото-2003 с «Гомелем»), трехкратный победитель Кубка Беларуси и участник Матча Звезд КХЛ-2015.

Последние три сезона нападающий выступал за жлобинский «Металлург».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров