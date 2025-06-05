Назван лучший футбольный центрфорвард в мире
- 5.06.2025, 15:00
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Поляк Левандовский на втором месте.
На страницах ESPN был опубликован рейтинг лучших в мире футболистов, выступающих на позиции центрального нападающего. На первой строчке оказался форвард «Реала» Килиан Мбаппе, который провёл качественный дебютный сезон в испанском суперклубе. В 56 играх за «сливочных» Мбаппе забил 43 гола. На второй позиции рейтинга разместился второй лучший бомбардир сезона Ла Лиги – Роберт Левандовски из «Барселоны».
Третьей место занял лучший снайпер Бундеслиги в лице форварда «Баварии» Гарри Кейна. Дальше в топ-10 идут Эрлинг Холанн, Лаутаро Мартинес, Александр Исак, Хулиан Альварес, Виктор Дьёкереш, Серу Гирасси и Антуан Гризманн.