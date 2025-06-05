«Больных очень много» 5.06.2025, 21:01

В больницах Минска острая нехватка донорской крови.

В Минске не хватает донорской крови: проблема есть как минимум в больнице скорой помощи (БСМП) и городском центре трансфузиологии при больнице № 6. Вопрос стоит остро. «Зеркало» узнало детали.

О нехватке крови «Зеркалу» сообщила читательница. Ее свекровь прооперировали в столичной БСМП, после понадобилось переливание. Процедура должна была проходить в три этапа, но врачи провели только два раза. Затем они попросили родных стать донорами, ссылаясь на нехватку биоматериала.

В городском центре трансфузиологии при БСМП, куда наша журналистка позвонила как взволнованная гражданка, подтвердили, что проблемы есть.

— Больных очень много, поэтому переливают много крови. Мы своих доноров вызываем. Есть такое дело, да, — рассказала сотрудница центра и призвала помочь и сдать кровь.

О критичности ситуации говорит и «донорский светофор» на сайте столичного городского центра трансфузиологии при больнице № 6. Это учреждение — одно из крупнейших пунктов заготовки и переработки донорской крови в Минске. В год через них проходит больше 31 тонны крови.

Согласно данным центра, в достаточном количестве есть только относительно редкая четвертая группа крови. Запасы первой, второй и третьей групп (причем как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором) достигли критического минимума. Это значит, что срочно нужны доноры.

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