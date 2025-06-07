Starlink Маска в Белом доме насторожил службу безопасности 7.06.2025, 19:58

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Илон Маск

В чем причина.

Служба безопасности Белого дома выразила обеспокоенность из-за установки интернет-терминала Starlink Илона Маска на их территории. Как оказалось, установка была проведена без надлежащего согласования с ИТ-службами.

Об этом сообщает The Washington Post.

Команда Маска из Догеевского университета США и некоторые сторонники из администрации Трампа не прислушались к предостережениям экспертов по связи Белого дома, которые были обеспокоены возможными проблемами с безопасностью.

В этом году персонал университета установил интернет-сервис Starlink Маска на территории комплекса, о чем сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

По словам анонимных собеседников, руководители коммуникационных систем Белого дома даже не были предупреждены, когда в феврале представители Министерства энергетики США вышли на крышу соседнего здания, чтобы поставить терминал, который соединяет пользователей комплекса со спутниками Starlink компании SpaceX Маска.

По словам анонимных источников издания, руководители систем Белого дома не имели возможности контролировать такие соединения, поэтому не могли гарантировать, что конфиденциальная информация не будет вытекать или что хакеры не проникнут в сеть.

Пока неизвестно, до сих пор ли терминал на крыше установлен и изменится ли что-то после того, как Маск перестал работать с правительством. По словам источников, в феврале на телефонах в Белом доме появилась сеть Wi-Fi «Starlink Guest», которая запрашивает только пароль, без имени пользователя или других способов проверки.

Эта сеть, как известно, до сих пор появляется на телефонах посетителей Белого дома.

Белый дом передал этот вопрос в Секретную службу США, которая отказалась комментировать детали из соображений безопасности.

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