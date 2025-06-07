В Кыргызстане снесли самый большой в Центральной Азии памятник Ленину

В Кыргызстане снесли самый большой в Центральной Азии памятник Ленину1
- 7.06.2025, 20:21
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На месте бывшего постамента появится флагшток.
В городе Ош на юге Кыргызстана в ночь на 7 июня демонтировали один из самых высоких в мире памятников Ленину. Монумент, установленный в 1975 году перед зданием городской администрации, весил 7,5 тонны и достигал 23 метров. Его перенесут в парк «Мээрим» («Парк любви»), расположенный поблизости, а может, и демонтируют совсем. А пока бронзовый 23-метровый гигант лежит на центральной площади города перед мэрией.
На месте бывшего постамента появится флагшток высотой 95 метров - по аналогии с тем, что установлен в столице Кытргызстана - Бишкеке.
Об этом сообщает RTVI.
Хотя мэрия Оша призвала не политизировать это решение, назвав демонтаж «обычной практикой в рамках улучшения архитектурного и эстетического облика города», в таком решении очень четко виден уже привычный отход от поклонения советскому вождю. Кстати, часть жителей Оша годами дискутировала о целесообразности сохранения советского монумента. Одни считали его устаревшим символом идеологии, другие защищали как элемент историко-культурного наследия.
Демонтаж произошел на фоне достаточно широких изменений в постсоветских странах Центральной Азии. Как известно, в Кыргызстане и Казахстане в последние годы активно меняют русскоязычные топонимы на варианты на государственном языке, что неоднократно вызывало недовольство со стороны Москвы.
Ранее, в 2003 году, памятник Ленину также убрали с центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке. Вместо него установили монумент эпическому герою Манасу Великодушному. В январе 2025 года прозвучала новая инициатива - заменить статую возле Исторического музея памятником Турдакуну Усубалиеву, которого считают одним из ключевых деятелей советского периода в республике.