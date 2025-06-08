Отец Илона Маска прилетел в Москву и высказался о конфликте сына с Трампом

Отец Илона Маска прилетел в Москву и высказался о конфликте сына с Трампом21
- 8.06.2025, 11:17
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Эррол Маск считает, что в ссоре победит президент США.
Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, считает, что в конфликте между его сыном и президентом США Дональдом Трампом победит последний. Об этом Эррол Маск заявил в Москве, куда прилетел для участия в «Форуме будущего 2050», сообщают «Известия».
«Трамп победит, он президент, он был избран президентом. Так что, знаете, Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса. И вот, в конце концов, остались только он и Трамп», — сказал Эррол Маск.
По словам Маска старшего, оба участника конфликта серьезно устали и напряжены. Он отметил, что и Трамп, и Илон Маск твердо придерживаются своих принципов и это абсолютно нормально.
Напомним, 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском произошел публичный скандал в соцсетях.
Это случилось после того, как Илон Маск 4 июня назвал «отвратительной мерзостью» законопроект, который сам Трамп охарактеризовал как «большой и прекрасный». Инициатива предусматривает, в частности, продление налоговых льгот, увеличение трат на охрану границ и повышение потолка госдолга. Но Маск возмущен тем, что законопроект отменяет налоговые льготы на электромобили, что бьет по интересам Tesla — его главной компании, пишет WSJ.