Ритуалы успеха: какие талисманы и приметы используют самые успешные люди планеты 1 8.06.2025, 17:21

Неожиданные привычки миллиардеров, президентов и признанных гениев.

У каждого из нас есть маленькие ритуалы и привычки, которые, по нашему убеждению, приносят удачу или по крайней мере помогают сосредоточиться. Но что если бы от них зависели миллиардные бизнесы, победа на выборах или создание мировых шедевров? LIGA.Life рассказывает об удивительных привычках известных людей, помогающих им достигать вершин.

Стив Джобс и его черные свитера

Легендарный основатель Apple Стив Джобс имел свою особую «униформу» – более 100 одинаковых черных свитеров от Issey Miyake. Он носил их каждый день, создав узнаваемый стиль.

Талисманы Джона Маккейна

Сенатор Джон Маккейн был довольно суеверным и всегда носил с собой особые талисманы: перо вождя племени, компас и монету в четверть доллара, выпущенную к 200-летию США в 1976 году.

Президенты США

Барак Обама никогда не пропускает баскетбол

Бывший президент США Барак Обама – большой фанат баскетбола и играет каждый раз, когда позволяет график, особенно в день выборов.

Во время праймериз 2008 года против Хиллари Клинтон он дважды пропустил эту традицию и оба раза проиграл. По словам его бывшего помощника Роберта Гиббса, после этого время на баскетбол стало обязательным. Барак Обама сначала стал кандидатом в президенты США в 2008 году, а затем победил на выборах 2008 и 2012 годов, став 44-м президентом США.

Астрологические советы для Рональда Рейгана

После покушения на президента Рональда Рейгана его супруга Нэнси решила не полагаться только на службу безопасности. Она обратилась к астрологу Джоан Квигли, которая помогала составлять расписание президента, учитывая астрологические прогнозы. Нэнси искренне верила, что звезды помогут уберечь ее мужа от опасности.

Франклин Рузвельт боялся числа 13

Президент Франклин Рузвельт очень боялся числа 13. Его секретарь Грейс Талли рассказывала, что он никогда не садился за стол, если за ним было 13 гостей, и избегал поездок, которые выпадали на 13-е число любого месяца.

Красные гвоздики Уильяма Мак-Кинли

Президент Уильям Мак-Кинли считал красные гвоздики своим талисманом на удачу и часто носил их на лацкане. Его застрелили вскоре после того, как он отдал свой цветок молодой поклоннице.

Селебрити

Фокус Эллен Дедженерес

Известная комедиантка и ведущая ток-шоу Эллен Дедженерес каждый раз перед началом своего монолога подбрасывает в воздух мятную конфету и ловит ее ртом. Эта традиция сопровождала ее на шоу Ellen, которое принесло ей 28 премий Daytime Emmy. Эллен шутит, что свежее дыхание необходимо ей не только для танцев в проходах в начале программы, но и для неожиданных поцелуев с гостями, такими как Мэтт Деймон и Колин Фаррелл.

Хайди Клум путешествует со своими молочными зубами

У супермодели, звезды телевидения и ангела Victoria's Secret Хайди Клум довольно необычный талисман – маленький мешочек с ее детскими молочными зубами. Как-то она вспоминала, как потеряла этот мешочек в самолете и должна была объяснять, почему ищет собственные зубы на полу.

Люсиль Болл боялась птиц

Легендарная комедийная актриса и телепродюсер Люсиль Болл, звезда ситкома «Я люблю Люси», панически боялась птиц. Это связано с детской травмой: когда ей было три года, ее отец умер в тот же день, когда птица залетела в их дом и не могла выбраться. С того времени Люсиль избегала всего, что имело изображение птиц. Она отказывалась жить в гостиницах с обоями, на которых были нарисованы птицы, а на съемочной площадке «Я люблю Люси» было строго-настрого запрещено ставить любые фарфоровые статуэтки птиц.

Спортсмены

Счастливые шорты Майкла Джордана

В 1982 году будущая баскетбольная легенда Майкл Джордан исполнил победный бросок, принесший его команде North Carolina Tar Heels первый с 1957 года чемпионский титул NCAA. С тех пор он стал считать свои шорты счастливыми. Даже став звездой NBA и уже во время выступлений за Chicago Bulls, Джордан всегда надевал под форму свои старые шорты UNC. Так что он инициировал моду на более длинные баскетбольные шорты не только для комфорта, но и, видимо, чтобы скрывать свою «счастливую» пару. За свою карьеру он привел Bulls к шести чемпионским титулам, пять раз становился MVP и получил место в Зале славы баскетбола.

Серена Уильямс завязывает шнурки по определенной схеме

Легендарная теннисистка Серена Уильямс доминировала на корте благодаря своему агрессивному стилю игры и невероятной выносливости. В ее карьере – рекордное количество титулов Большого шлема и олимпийские медали. Но и она не обходилась без ритуалов: перед матчем Серена завязывала шнурки всегда одинаковым образом, а во время турнира носила одну и ту же пару носков. Кроме того, перед первой подачей спортсменка каждый раз отбивала мяч пять раз, а перед второй – два.

Дизайнеры и художники

Коко Шанель и магия цифры 5

Легендарная французская дизайнер Коко Шанель была очень суеверной. Говорят, что гадалка сказала, что ее счастливое число – 5. Именно поэтому она назвала свой культовый аромат Chanel №5. В ее квартире даже была хрустальная люстра, созданная в форме пятерок, а новые коллекции она всегда представляла 5 мая (пятого месяца года) – на удачу.

Счастливая монета Дианы фон Фюрстенберг

Известная бельгийская дизайнер Диана фон Фюрстенберг имеет особый талисман – золотую монету в 20 франков. Ее отец прятал эту монету в обуви во время Второй мировой войны, а потом подарил дочери, когда та была маленькой. С того времени Диана прикрепляет ее к своей обуви перед каждым показом мод и верит, что это принесет успех. Ее знаковое платье-халат совершило революцию в мире моды, а модели фон Фюрстенберг сегодня продаются более чем в 55 странах.

Пабло Пикассо берег свою «сущность»

Знаменитый испанский художник Пабло Пикассо верил, что даже самые маленькие частицы его самого – это часть творческой энергии. Поэтому он не выбрасывал старую одежду, обрезки волос или ногтей, опасаясь потерять часть своей «сущности». Кроме того, Пикассо был коллекционером собственных произведений искусства – на момент его смерти у него было около 50 000 его работ: от гравюр и рисунков до керамики и театральных декораций. Сегодня его считают одним из Писатели

Шляпы Доктора Сьюза

Культовый детский писатель Теодор Сьюз Гайсел, более известный как Доктор Сьюз, имел поразительную коллекцию – почти 300 шляп. Когда его настигал творческий кризис, он заглядывал в свое тайное хранилище в шкафу, выбирал шляпу и носил ее, пока вдохновение не возвращалось. Благодаря таким необычным привычкам он создал любимые детские книги, среди которых и классическая «Кот в шляпе».

Дэн Браун висит вниз головой

Автора бестселлера «Код да Винчи» Дэна Брауна читают по всему миру – его книги проданы тиражом более 200 млн экземпляров. Чтобы преодолеть творческий кризис, он использует инверсионную терапию: надевает гравитационные ботинки и висит вниз головой на специальной раме. Это помогает ему увидеть все с нового ракурса и снова запустить воображение.

Джоан Роулинг оставляет титульный лист напоследок

Автор культовых книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, печатает титульный лист только тогда, когда завершает всю книгу. Кажется, это ее особенная примета – и она работает! Ведь серия о Гарри Поттере стала одной из самых успешных книжных и кинофраншиз в истории.

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