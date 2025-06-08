Назван самый дорогой футбольный клуб мира в 2025-м году
- 8.06.2025, 21:57
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В первую тройку вошли два представителя испанской Ла Лиги.
Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира в 2025-м году по версии Forbes.
В ежегодном рейтинге стоимость «Реала» оценивается в 6,75 миллиарда долларов, а годовой доход составил 1,129 миллиарда.
В первую тройку также вошли английский «Манчестер Юнайтед» (6,6 миллиарда) и испанская «Барселона» (5,65 миллиарда).
Стоит отметить, что в сумме 30 самых дорогих клубов мира оцениваются в сумму более 72 миллиардов долларов. Рекордное представительство в топ-30 у английской Премьер-лиги – 12 клубов.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes
1. «Реал» Мадрид (Испания) – стоимость – 6,75 млрд, доход – 1,129 млрд
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 6,6 млрд, 834 млн
3. «Барселона» (Испания) – 5,65 млрд, 821 млн
4. «Ливерпуль» (Англия) – 5,4 млрд, 773 млн
5. «Манчестер Сити» (Англия) – 5,3 млрд, 901 млн
6. «Бавария» (Германия) – 5,1 млрд, 827 млн
7. ПСЖ (Франция) – 4,6 млрд, 870 млн
8. «Арсенал» (Англия) – 3,4 млрд, 771 млн
9. «Тоттенхэм» (Англия) – 3,3 млрд, 666 млн
10. «Челси» (Англия) – 3,25 млрд, 591 млн