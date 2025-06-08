Назван самый дорогой футбольный клуб мира в 2025-м году 8.06.2025, 21:57

1,030

В первую тройку вошли два представителя испанской Ла Лиги.

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира в 2025-м году по версии Forbes.

В ежегодном рейтинге стоимость «Реала» оценивается в 6,75 миллиарда долларов, а годовой доход составил 1,129 миллиарда.

В первую тройку также вошли английский «Манчестер Юнайтед» (6,6 миллиарда) и испанская «Барселона» (5,65 миллиарда).

Стоит отметить, что в сумме 30 самых дорогих клубов мира оцениваются в сумму более 72 миллиардов долларов. Рекордное представительство в топ-30 у английской Премьер-лиги – 12 клубов.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes

1. «Реал» Мадрид (Испания) – стоимость – 6,75 млрд, доход – 1,129 млрд

2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 6,6 млрд, 834 млн

3. «Барселона» (Испания) – 5,65 млрд, 821 млн

4. «Ливерпуль» (Англия) – 5,4 млрд, 773 млн

5. «Манчестер Сити» (Англия) – 5,3 млрд, 901 млн

6. «Бавария» (Германия) – 5,1 млрд, 827 млн

7. ПСЖ (Франция) – 4,6 млрд, 870 млн

8. «Арсенал» (Англия) – 3,4 млрд, 771 млн

9. «Тоттенхэм» (Англия) – 3,3 млрд, 666 млн

10. «Челси» (Англия) – 3,25 млрд, 591 млн

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com