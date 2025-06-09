закрыть
9 июня 2025, понедельник, 8:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Чебоксарах пылает российский завод

  • 9.06.2025, 7:37
  • 7,034
В Чебоксарах пылает российский завод

Раздается взрыв за взрывом.

В городе Чебоксары (столица Чувашской Республики) этой ночью раздаются громкие взрывы, после попадания в завод начался масштабный пожар, пишет unian.net.

По данным российского проекта ВЧК-ОГПУ, в городе один за другим раздаются взрывы. Под ударом оказался завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения). Местные власти пока не комментировали атаку.

Согласно данным из открытых источников, ВНИИР занимается разработкой в производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций. В 2007 году было создано отдельное подразделение - ВНИИР-Прогресс, которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники.

Речь идет о производстве помехозащищенных навигационных модулей «Комета»/«Комета-М», которые применяются в крылатых ракетах (типа 9М723 «Искандер-М», 3М-14 «Калибр» и т.д.) и БПЛА («Орлан-10» и подобные).

Завод расположен непосредственно в Чебоксарах, примерно в 4 километрах от главного учреждения ВНИИР. В 2023 году он попал под международные санкции из-за полномасштабной войны против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив