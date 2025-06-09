В Чебоксарах пылает российский завод 9.06.2025, 7:37

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Раздается взрыв за взрывом.

В городе Чебоксары (столица Чувашской Республики) этой ночью раздаются громкие взрывы, после попадания в завод начался масштабный пожар, пишет unian.net.

По данным российского проекта ВЧК-ОГПУ, в городе один за другим раздаются взрывы. Под ударом оказался завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения). Местные власти пока не комментировали атаку.

Согласно данным из открытых источников, ВНИИР занимается разработкой в производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций. В 2007 году было создано отдельное подразделение - ВНИИР-Прогресс, которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники.

Речь идет о производстве помехозащищенных навигационных модулей «Комета»/«Комета-М», которые применяются в крылатых ракетах (типа 9М723 «Искандер-М», 3М-14 «Калибр» и т.д.) и БПЛА («Орлан-10» и подобные).

Завод расположен непосредственно в Чебоксарах, примерно в 4 километрах от главного учреждения ВНИИР. В 2023 году он попал под международные санкции из-за полномасштабной войны против Украины.

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