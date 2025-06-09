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В Беларуси потек Национальный стадион, который открывал Лукашенко

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  • 9.06.2025, 20:17
  • 8,540
В Беларуси потек Национальный стадион, который открывал Лукашенко

Диктатор назвал арену «символом крепкой белорусско-китайской дружбы».

В субботу, 7 июня, Александр Лукашенко на торжественной церемонии открыл новую арену перед матчем молодежных команд Беларуси и Китая, встреча завершилась со счетом 1:1.

«Величайшим событием» для Беларуси назвал Лукашенко открытие «грандиозного сооружения» — национального футбольного стадиона рядом с площадью Ванеева на юго-востоке Минска.

«Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектированы и построены нашими друзьями из Китайской Народной Республики», — заявил он 7 июня на открытии спортивного объекта.

«Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы», — сказал Лукашенко.

Открытый всего два дня назад стадион протек из-за сильного дождя.

Национальный стадион в Минске вмещает 33 тыс. зрителей, в строительстве арены принимали участие китайские специалисты.

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