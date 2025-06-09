В Беларуси потек Национальный стадион, который открывал Лукашенко

В Беларуси потек Национальный стадион, который открывал Лукашенко9
- 9.06.2025, 20:17
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Диктатор назвал арену «символом крепкой белорусско-китайской дружбы».
В субботу, 7 июня, Александр Лукашенко на торжественной церемонии открыл новую арену перед матчем молодежных команд Беларуси и Китая, встреча завершилась со счетом 1:1.
«Величайшим событием» для Беларуси назвал Лукашенко открытие «грандиозного сооружения» — национального футбольного стадиона рядом с площадью Ванеева на юго-востоке Минска.
«Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектированы и построены нашими друзьями из Китайской Народной Республики», — заявил он 7 июня на открытии спортивного объекта.
«Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы», — сказал Лукашенко.
Открытый всего два дня назад стадион протек из-за сильного дождя.
Национальный стадион в Минске вмещает 33 тыс. зрителей, в строительстве арены принимали участие китайские специалисты.