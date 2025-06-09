В Беларуси потек Национальный стадион, который открывал Лукашенко 9 9.06.2025, 20:17

8,540

Диктатор назвал арену «символом крепкой белорусско-китайской дружбы».

В субботу, 7 июня, Александр Лукашенко на торжественной церемонии открыл новую арену перед матчем молодежных команд Беларуси и Китая, встреча завершилась со счетом 1:1.

«Величайшим событием» для Беларуси назвал Лукашенко открытие «грандиозного сооружения» — национального футбольного стадиона рядом с площадью Ванеева на юго-востоке Минска.

«Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектированы и построены нашими друзьями из Китайской Народной Республики», — заявил он 7 июня на открытии спортивного объекта.

«Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы», — сказал Лукашенко.

Открытый всего два дня назад стадион протек из-за сильного дождя.

Национальный стадион в Минске вмещает 33 тыс. зрителей, в строительстве арены принимали участие китайские специалисты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com