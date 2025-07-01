Плохая новость для Лукашенко 4 1.07.2025, 9:51

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Российские деньги заканчиваются.

Российский «Газпром» накопил 60 млрд кубометров газа и теперь не знает, что с ним делать. Российский бюджет при оптимистичном варианте развития событий потеряет 2,6 трлн рублей из-за падения цен на нефть. Производство машин в мае рухнуло на 27 процентов по сравнению с маем прошло года. Российская экономика выходит из строя целыми секторами, так что сразу даже не скажешь, где хуже, пишет planbmedia.io.

Лишний газ

Он был не просто гордостью и национальным достоянием России. «Газпром» был оружием, с помощью которого Россия собиралась поставить Запад на колени. Предполагалось, что зависимая от российского газа Европа быстро замерзнет, если российского газа не станет. Европа не замерзла, зато теперь «Газпрому» свой газ некуда девать.

Агентство Рейтер пишет, что на начало этого года у «Газпрома» скопился запас в 60 млрд кубометров газа. Это в три с лишним раза больше, чем вся Беларусь потребляет за год. То есть даже отдать весь лишний газ бесплатно Лукашенко – это не выход.

Хотя, это вполне здравая идея. По крайней мере не хуже, чем другие идеи, которые есть у российских властей. Например, лишний газ предполагалось продавать в Китай, построив для этого газопровод «Сила Сибири». Оказалось, что Китаю столько лишнего российского газа не нужно. А если Китай и согласится, то доходы от продажи газа не окупят расходов на его транспортировку.

Еще в январе Путин говорил, что планирует продавать 55 млрд кубометров газа в Иран. План был сомнительным уже тогда. У Ирана своего газа хватает. А после того, как вся российская помощь Ирану в недавней войне ограничилась глубокими озабоченностями, идея окончательно переходит в область антинаучной фантастики.

Еще один план – потратить лишний газ на выработку электроэнергии для ИИ. Примерно, как Лукашенко хочет потратить лишнее электричество с белорусской АЭС на майнинг криптовалют.

Так что теперь национальное российское достояние качает не только газ, но и деньги из российского бюджета. Но нуждающихся в бюджетных деньгах в России стало слишком много.

Угольная промышленность бьет рекорды

Один из вариантов использования лишнего газа – поддержка угольной промышленности поставками дешевого электричества. Для этого, правда, возле угольных шахт надо будет построить новые электростанции. То есть, еще больше потратиться. Возможно дать денег угольщикам было бы проще. И даже дешевле.

А деньги российским угольщикам нужны. За первый квартал этого года убытки угольных компаний составили 80 млрд российских рублей. Отрасль теряла деньги со скоростью примерно миллиард рублей в месяц. Сейчас убыточными являются 62% компаний, при этом 30 находятся под угрозой банкротства.

И все это – прямое следствия войны. Потеряв из-за санкций европейский рынок, российские угольщики не смогли его компенсировать китайским. За прошлый год поставки в Китай рухнули на 27% на фоне двадцатипроцентного снижения мировых цен.

А угольная промышленность в России – это не просто 300 тысяч занятых. Это еще и моногорода, в которых шахта является единственным источником местного благосостояния. Так что если выбирать, кому в России живется хуже всех, угольная промышленность имеет шанс занять первое место. Но это пока не точно.

Кто последний?

За первые места в рейтинге наиболее пострадавших с угольщиками есть кому посоревноваться. В мае, по сравнению с маем прошлого года, производство продуктов в России снизилось почти на 3%. Производство древесины упало на 7%, мебели — на 14%.

Но лидером антирейтинга стало машиностроение. В нем производство рухнуло на 27%. А продажи новых машин в России в первом квартале упали на 26%.

«Мы очень надеялись, что сначала к концу первого квартала 2025 года, потом к середине 2025 года те накопленные к концу прошлого года стоки, масштабные стоки, которые давят на рынок, они, что называется, рассосутся, распродадутся», — сказал гендиректор АвтоВАЗ Максим Соколов.

Но не рассосалось. По оценке Соколова, на российских складах сейчас скопилось 500 тысяч лишних машин.

Российские производители традиционно винят во всем китайских конкурентов и высокие банковские ставки. Но внезапно обнаружилось, что у российских банкиров дела тоже идут не блестяще. Как признал недавно глава Сбербанка Герман Греф все прогнозы оказались слишком оптимистичными по сравнению с реальностью.

Bloomberg пишет, что по оценке ряда банкиров Россию ожидает полномасштабный банковский кризис на горизонте 12 месяцев. Корпоративные и розничные клиенты не могут платить по кредитам из-за высоких ставок. При этом официальная статистика не отражает реальное положение дел. Просто банки откладывают выплаты, не переводя долги в разряд проблемных.

С 2022 года долги компаний выросли на 65%. Общая сумма долга на 1 июня составляла 86 трлн российских рублей. Почти половина суммы приходит на 78 крупнейших российских компаний. Из каждая шестая отдает на выплату процентов треть доналоговой прибыли. А 8% российских компаний не зарабатывают даже на выплату процентов.

Замахнулись на святое

Принято считать, что на общем фоне лишь российской оборонка чувствует себя хорошо. Пока все вокруг падает, производство орудий для убийства в России растет. Но, кажется, даже там тучные времена уже заканчиваются.

Глава Ростеха Сергей Чемезов на прошлой неделе написал колонку для РБК, в которой длинные рассуждения о величии России плавно подводили к выводу о том, что российской оборонке надо дать больше денег.

«Промышленности жизненно необходимы длинные и дешевые деньги, чтобы инвестировать в создание новых технологий и продуктов».

Глава Ростеха переживает не зря. На форуме в Петербурге Путин похвастался, что российская экономика еще всех переживет и тут же пообещал начать сокращать расходы на войну.

Так что зарабатывать на войне в Украине белорусским властям станет труднее. В России хватает своих желающих. А деньги кончаются.

Нефть уже не та

Потому что война Израиля с Ираном оказалась для российских властей сплошным разочарованием. Хотя, когда она началась российские чиновники воспряли вместе с ценами на нефть.

Но радость оказалась недолгой. После объявления перемирия цена вернулась на довоенные уровни, а местами упала даже ниже. Сейчас Brent торгуется на уровне 68 долларов за баррель, а российская нефть устремилась к пятидесяти. При том, что пессимистичный сценарий Минфина предполагал, что она будет стоить 56.

Исходя из этого сценария Минфин снизил ожидания по нефтегазовым доходам до 2,6 трлн российских рублей и на столько же увеличил прогноз бюджетного дефицита. Сейчас прогноз составляет 3,8 трлн рублей. При этом на 1 июня реальный дефицит был уже 3,4 трлн.

Дополнительных доходов у России не предвидится. Чтобы уложиться в прогнозы, надо тратить намного, намного меньше. Но тратить меньше у российских властей не получается. Так что остается надеяться на заранее накопленные резервы. А их на самом деле осталось уже не так много. Война стоит дорого.

Цена войны

К нападению на Украину, а может быть даже к походу на Европу, российские власти готовились много лет. В том числе к тому, чтобы российская экономика смогла выжить в условиях санкций и полуавтономного плавания.

Именно для этого, а не из-за заботы о благосостоянии российского народа создавался Фонд национального благосостояния. На начало войны в нем было 150 млрд долларов. Это позволило российской экономике не рухнуть после введения западных санкций.

Но все хорошее кончается, а война стоит дорого. Сейчас в ФНБ осталось около 40 млрд долларов ликвидных активов. В переводе на российские деньги – 3,3 трлн рублей. И это уже на 100 млрд меньше текущего дефицита российского бюджета.

Так что лишних денег у России не осталось. На войну еще пока хватает, а на одного любителя интеграции — уже не факт.

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